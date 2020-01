Uno fica destruído após colisão em cruzamento da Júlio de Castilho

O casal que estava no carro foi socorrido para a Santa Casa

Dois veículos se envolveram em acidente na madrugada deste sábado (11), na Avenida Júlio de Castilho, cruzamento com a Rua Itatiaia, no Bairro Santo Antônio, em Campo Grande. Um Fiat Uno ficou destruído.





Conforme informações da BPTran, o acidente foi entre o Uno e um VW Fox, de cor preta. A informação é que o Uno estaria cruzando a avenida pela Rua Itatiaia quando a colisão aconteceu.





Com o impacto, o Uno derrubou um semáforo de pedestre na calçada e o Fox, conduzido por um jovem acompanhada de outra moça, bateu em um poste logo a frente. No Uno estava um casal, que foi encaminhado para a Santa Casa e as vítimas do Fox foram para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida.





A BPTran disse que não há informações da dinâmica do acidente e nem se algum dos envolvidos estava com suspeita de embriaguez.

A frente do Fox ficou destruída ©Renan Nucci





Fonte: Midiamax

Por: Mariane Chianezi e Renan Nucci