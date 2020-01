TRÊS LAGOAS| PRÉ-MATRÍCULA – Encerra hoje prazo na Rede Municipal de Ensino para alunos de 4 a 5 anos

Hoje é o último dia para os pais ou responsáveis fazerem a pré-matrícula dos novos alunos de 4 e 5 anos em idade pré-escolar e do 1º ao 5º ano que ingressarão à Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas (REME) neste ano. A relação dos estudantes encaminhados para matrícula será divulgada no dia 17 de janeiro.





De acordo com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) os pais deverão acessar o portal www.treslagoas.ms.gov.br/matriculareme para realizar as pré-matrículas que compreendem a segunda etapa.





PRÉ-MATRÍCULA ONLINE





Para os novos alunos efetuarem a pré-matrícula online é necessário ir até a página relacionada e clicar em ACESSAR SISTEMA DE PRÉ-MATRÍCULA; depois em PRÉ-MATRÍCULA e preencher as informações sobre o estudante, a etapa do ensino e optar por três unidades diferentes.





ETAPAS





A terceira etapa, que também compreende novos alunos, será para as crianças a partir de 4 meses de idade e acontecerá no período de 27 a 31 de janeiro. As pré-matrículas para alunos novos do 6º ao 9º ano e Educação de Jovens e Adultos terão início em 03 de fevereiro de 2020.





A SEMEC pede atenção ainda às crianças que completam 4 anos de idade até 31 de março de 2020. As mesmas precisam ser matriculadas, pois o ensino é obrigatório. FORA DA ESCOLA NÃO PODE!





MATRÍCULA





Para realizar a matrícula o responsável deverá comparecer a Unidade relacionada munido a partir do dia 17 munidos dos seguintes documentos da CRIANÇA: número do CPF; Certidão de Nascimento; Cartão do SUS e Carteira de Vacinação Atualizada (Educação Infantil). Já os PAIS ou RESPONSÁVEL deve levar RG e CPF e comprovante de residência.





SERVIÇO





Mais informações podem ser obtidas no telefone 67 3929-1467. A SEMEC está localizada à Rua Alexandre Costa, 130 – Centro. O local funciona das 7h às 11h e das 13h às 17h de segunda a sexta-feira.





ASSECOM