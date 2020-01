TRÊS LAGOAS| CONSCIENTIZAÇÃO AOS MOTORISTAS - Prefeitura pinta “Capifaixas” na Lagoa Maior em atenção à preservação das capivaras

Quem passar pela Circular da Lagoa Maior vai se deparar com uma nova e inédita faixa de sinalização. A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA) em parceria com a Diretoria de Trânsito, está pintando faixas educativas para chamar a atenção dos motoristas quanto à presença de capivaras na Lagoa.





Nomeadas como “Capifaixas”, essa sinalização é mais uma ação da SEMEA em preocupação com a causa animal e cuidado com as capivaras que habitam a Lagoa Maior e já fazem parte do convívio diário do três-lagoense. Recentemente, a Administração Municipal instalou placas educativas em todo o entorno da Lagoa alertando sobre a presença e trânsito desses animais.





De acordo com o secretário da pasta, Toniel Fernandes, essas faixas são exclusivamente para chamar a atenção. “O nosso objetivo é reduzir ou até mesmo zerar o número de acidentes e atropelamentos de capivaras na Circular da Lagoa. Por isso, inovamos mais uma vez e usamos a criatividade para chamar a atenção dos motoristas em relação aos animais que trafegam nessa região”, explicou.

Serão três “capifaixas” pintadas, nos trechos em que há maior índice de atropelamentos, sendo em uma frente à pista de skate, e duas próximas ao Hotel OT. Vale ressaltar que essas faixas não são para pedestres e que muito raramente as capivaras andarão sobre elas, apenas conscientizar os motoristas para reduzir a velocidade e respeitar a vida animal.





CUSTOS





Segundo o secretário, as faixas foram pintadas com material que já estava disponível, logo não houve custos extras para o Município.





OUTRAS AÇÕES





Importante ressaltar que a Administração Municipal está investindo em sinalização horizontal, lombadas, faixas elevadas, principalmente as faixas de pedestres em frente às unidades escolares, o que demonstra uma preocupação como um todo.









