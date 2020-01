TRÊS LAGOAS| CIDADE EM OBRAS – Município avança em Infraestrutura por pacote lançado pela Prefeitura

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA) realizou diversas obras no Município que melhoraram consideravelmente a qualidade de vida da população três-lagoense, em saúde, educação, além de drenagens e pavimentações, entre outras.





Todas as Escolas Municipais e os Centros de Educação Infantil (CEI’s) passaram ou estão passando por reformas. 10 escolas já estão completamente renovadas e oito já estão em reforma. Entre os CEIs, 16 já passaram por obras, restando apenas duas para a conclusão dos serviços.





Na saúde, o Posto de Saúde do Parque São Carlos é um exemplo de obra de reforma e ampliação já concluídas e entregues. A unidade de saúde da Vila Alegre e o Centro de Especialidades Médicas (CEM) estão passando por reforma. O Centro de Atendimento Psicossocial II (CAPS II) terá uma nova sede, que já está na fase final sendo que 84% da obra já está pronta.





Outra obra significativa foi a reforma do Centro de Referência em Assistência Social e Educacional - CRASE “Coração de Mãe” - que hoje atende 1.400 crianças e desde a construção, há mais de 9 anos, nunca havia passado por reformas. Por isso, foi uma das prioridades da gestão, sendo entregue no final de 2018.





Outro local que recebeu a atenção da gestão municipal, foi o Cemitério Municipal “Campo Santo de Santo Antônio”, que passou por reforma e ampliação. Os três-lagoenses puderam perceber as diferenças no último dia de Finados. Agora, a construção de um novo Ossário está passando por processo licitatório.





A Cultura também está sendo contemplada pelo pacote, com o restauro e conservação do Consulado Português e da antiga Estação Ferroviária, que estavam em estado de abandono.





RECAPEAMENTO URBANO E PAVIMENTAÇÃO





Diversas ruas do Município têm recebido recapeamento asfáltico de qualidade, o que evitará que seja danificado em pouco tempo, como sempre aconteceu em Três Lagoas. Outras obras ainda estão em andamento e novos serviços de recape acontecerão durante esse ano.





Dentro do pacote Cidade em Obras já foram concluídos os recapeamentos da Rua João Gonçalves de Oliveira (entre a Av. Eloy Chaves e rua Getúlio Garcia Marques); Rua Zuleide Perez Tabox (toda extensão) e Oscar Guimarães (Bairro Lapa); a Avenida Capitão Olintho Mancini (entre a Avenida Ranulpho Marques Leal e a Avenida Ponta Porã) e a Rua Maria Guilhermina Esteves (entre a Avenida Clodoaldo Garcia e Custódio Andrews). Além de tantas outras contempladas fora do pacote.





As avenidas Clodoaldo Garcia, Rosário Congro e Angelina Tebet além de diversas ruas do Centro, Lapa e Vila Piloto estão recebendo o recapeamento desde o ano passado e serão concluídas em breve. E outras ruas receberão ordem de serviço para o início nas próximas semanas.





A Avenida Capitão Olintho Mancini recebeu pavimentação até o acesso à Avenida Ponta Porã. Parte da via antes era de terra. O Jardim Carandá também foi contemplado, com a pavimentação da Avenida Milton Damasceno, que já foi finalizada, e novas ruas receberão o pavimento.





No Bairro Santa Rita a população também já percebeu uma grande diferença com as obras da Rua Manoel Pedro de Campos, e a pavimentação da Marechal Deodoro, a segunda etapa também já está prevista para o Bairro.





O Jardim Dourados foi dividido em diversas etapas, com drenagem e pavimentação, que já estão acontecendo e melhoraram a vida dos moradores.





Muitas outras obras terão início nos próximos meses em Três Lagoas, como o projeto da Feira Livre que já está em andamento.





