Trajetória do deputado Barbosinha é marcada pelo trabalho de gestão competente e olhar atento para Dourados

Um gestor que coleciona, com certeza, ‘cases’ de sucesso quando o assunto é competência em gestão. O deputado Barbosinha está fechando o primeiro ano da segunda legislatura na Assembleia Legislativa depois de ter sido prefeito, ainda na década de 80, de cidade no interior do Estado e de ter sido aprovado como presidente da Sanesul, responsável pelo saneamento das finanças da empresa. Ainda no primeiro mandato, emprestou o talento de gestor para a Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul) e foi o responsável por implantar e gerenciar um dos programas mais inovadores, com os maiores investimentos de todos os tempos, o MS Mais Seguro.





Em 2014 Barbosinha foi eleito deputado estadual com mais de 21 mil votos. Pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa, um parlamentar de primeiro mandato, já no primeiro ano de deputado, ocupou a presidência da poderosa CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, principal comissão da Casa e por onde passam os projetos para análise de constitucionalidade e legalidade.





Depois de conquistar o segundo mandato, em 2018, eleito com 27.492 votos, o parlamentar recebeu um desafio ainda maior: de ser líder do Governo de Reinaldo Azambuja na Casa de Leis. A missão concede a ele o status de parceiro e colaborador da gestão estadual e com isso Barbosinha consegue destravar as demandas e encaminhar projetos e recursos importantes para várias cidades de Mato Grosso do Sul.





Ainda assim, o deputado está fechando 2019 com números expressivos da atuação pessoal na Assembleia: 120 indicações, 15 Projetos de Lei, 13 requerimentos, 16 Moções de Congratulações e 8 de Pesar e ainda 6 Projetos de Resolução, contabilizados até o dia 18 de dezembro, quando encerraram as sessões plenárias de 2019.





Olhar atento para Dourados





Dourados, principal base eleitoral do deputado, sente a diferença e a atenção com que Barbosinha dedica o mandato. Ele já conduziu o direcionamento em várias obras de melhorias e de infraestrutura. O parlamentar tem afirmado ultimamente que “em tempos de crise e de instabilidade nacional, a ‘mão do Governo’ é que tem feito a diferença para os municípios de Mato Grosso do Sul e para a cidade de Dourados”.





“Sabemos dos gargalos enfrentados na nossa Dourados e os locais prioritários para se receber investimentos e melhorias. Temos ouvido isso da população em diversas ocasiões e sabemos o que é preciso ser feito por Dourados. ”





“Temos nos aliado ao Governo para manter um ‘olhar carinhoso’ por Dourados. Ações que até então seriam de responsabilidade única e tão somente da Prefeitura, tem sido encaminhadas por nós ao governador Reinaldo e ao secretário de Infraestrutura, Murilo Zauith. Já conseguimos trazer algumas benfeitorias como a obra da Presidente Vargas que está totalmente recuperada após o desmoronamento do sistema de canalização do córrego Laranja Doce, as recuperações das avenidas Marcelino Pires, Weimar Torres e Joaquim Teixeira Alves, e em andamento a obra de recuperação e revitalização da Avenida Hayel Bon Faker, a nossa Rua Bahia, principal via de entrada e saída de Dourados”, sinaliza.





Recentemente, em edição do programa estadual Governo Presente, que mapeia as necessidades de investimentos dos municípios para balizar as ações futuras do Executivo em cada uma das 79 cidades, o deputado Barbosinha levou uma lista de prioridades para a execução de obras de infraestrutura no município de Dourados a serem inseridas no plano de investimentos. Entre elas, a conclusão rápida da 1ª fase do Hospital Regional de Dourados e garantia de recursos para a 2ª fase; recapeamento e revitalização de aproximadamente 83 km das linhas de ônibus, conforme levantamento já encaminhado à Agesul; duplicação de trechos da Avenida Coronel Ponciano e melhorias no cruzamento que dá acesso à BR-163 (trevo do DOF), e duplicação da MS-156 até o Distrito Industrial; pavimentação asfáltica da MS-274 ligando os distritos de Indápolis a Porto Wilma; construção de ponte de concreto sobre o rio Dourados, na MS-274 e a construção do terminal de passageiros do aeroporto de Dourados.





Após essas solicitações do deputado Barbosinha o Governo anunciou que vai disponibilizar mais de R$ 200 milhões para serem investidos em obras viárias nos próximos três anos na região de Dourados.





Defesa da Saúde





Luta incansável do deputado Barbosinha, a rápida construção do Hospital Regional de Dourados vai significar o fim do sufoco no atendimento à Saúde Pública. O parlamentar intercede pela conclusão rápida da 1ª fase do hospital e garantia de recursos para a 2ª fase da unidade hospitalar que demandará investimento global de mais de R$ 53 milhões quando concluídas as três etapas da edificação. O Hospital atenderá pacientes dos 34 municípios das regiões da Grande Dourados, Conesul e Faixa de Fronteira.





“Nos últimos anos temos batalhado pela união dos esforços para assegurar a vinda de recursos que garantam a construção de duas unidades hospitalares para Dourados: o Hospital da Mulher e da Criança e o Hospital Regional. Queremos que nossa cidade seja um centro de referência hospitalar da região e que tenha assistência especializada em saúde para a população que tanto necessita”, considerou Barbosinha.





Contribuinte em primeiro lugar





Preocupado com a melhoria do bem-estar do cidadão, Barbosinha intercedeu junto ao Governo, neste ano, pela reforma e ampliação das instalações da agência de trânsito do Detran de Dourados, sucateada ao longo do tempo pela falta de manutenção. Também encampou a luta de pais, professores e estudantes de escolas ameaçadas de fechamento, reiterando a interlocução com o Governo para aproveitamento de profissionais e a otimização de espaços para melhorar a Educação.





Na Assembleia, é um dos maiores críticos da precariedade de serviços prestados à população, especialmente por empresas que detém concessão pública, liderando campanhas para reduzir os custos da energia elétrica comercializada pela Energisa e pela aceleração dos serviços assumidos pela CCR MSVia em relação ao trecho da BR 163 que já deveria estar totalmente duplicado.





O deputado conseguir reduzir a cobrança das tarifas de pedágio em mais de 54%, após Audiência Pública que mobilizou prefeitos e lideranças dos municípios afetados, mas a medida foi contestada pela empresa e acatada pelo Judiciário no mesmo dia em que entraria em vigor. “Continuamos na luta, o consumidor não pode pagar tabela cheia por um serviço que chega até ele pela metade”, observa Barbosinha, também na condição de vice-presidente da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que ajudou a instalar na Assembleia para apurar a qualidade e preços dos serviços prestados pela Energisa aos consumidores do Estado.





Histórico





Em seu segundo mandato de deputado estadual, o menino que veio de família pobre lá do distrito de Itaguaçu (GO), caçula de uma família de nove irmãos, coleciona histórias de sucesso na carreira pública. O advogado José Carlos Barbosa, conhecido pelos sul-mato-grossenses por Barbosinha, é exemplo de que a dedicação e trabalho são impulsos essenciais para se realizar qualquer sonho.





Se fosse para sintetizar a história dele, ela seria marcada de muito trabalho e sucesso. Saiu da condição de engraxate, vendedor e sorveteiro, para ser o prefeito mais novo a assumir, aos 23 anos, o comando de uma prefeitura no interior de MS, implantando obras importantes no município.





Recuperou a imagem, a credibilidade, o poder de investimento e ‘tomou as rédeas’ da administração da Sanesul que estava à beira de um colapso financeiro, garantindo mais de R$ 1 bilhão em investimentos para o saneamento básico no Estado, quando administrou a empresa, de 2007 a 2014, o que lhe valeu, no período, a presidência da Aesbe (Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento), tornando-se uma referência do saneamento nacional para, logo depois, pela força do trabalho, ser eleito deputado estadual.





Na Sejusp, comandou o maior programa de valorização pessoal e de respeito com as instituições de segurança ao instituir o MS Mais Seguro, responsável pela renovação da frota e dos equipamentos utilizados no dia da comunidade, além de assegurar oportunidade de ascensão e crescimento profissional aos integrantes das fardas.





Por: Luciana Bomfim