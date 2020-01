Terapeuta dá 15 dicas de ações diárias para ter uma vida mais leve e feliz em 2020

Robson Hamuche desenvolve desde 2014 um trabalho nas redes sociais com o intuito de incentivar as pessoas a modificarem suas atitudes mentais

Acabamos de passar pela primeira quinzena de 2020, os primeiros dias de um novo ano costumam ser o momento dedicado para listar metas, contudo, esses objetivos não passarão de sonhos se não forem precedidos por mudanças mais profundas, de hábitos, atitudes e pensamentos. Acreditando nisso, o terapeuta transpessoal Robson Hamuche desenvolve desde 2014 um trabalho nas redes sociais com o intuito de incentivar as pessoas a modificarem suas atitudes mentais e assim alcançarem o desenvolvimento em todas as esferas da vida.





Hamuche apresenta algumas dicas retiradas de seu livro, recém-lançado, "Um compromisso por dia – Pequenas ações diárias que podem mudar a sua vida", publicado pela Editora Gente, e de coautoria do também terapeuta transpessoal, Tadashi Kadomoto. Acompanhe as sugestões do terapeuta para ações diárias que irão o conduzir para uma vida mais leve e feliz em 2020:





1. Faça uma lista daquilo que faz você se sentir grato.





2. Escreva três qualidades que você admira em si mesmo. Olhe para você com amor.





3. Pense em uma pessoa que você não gosta e procure nela qualidades. Mude o foco do seu olhar e coloque mais sentimentos bons em sua vida





4. Não deixe as preocupações te tomarem por completo. Sintonize na fé.





5. Pense em cinco pessoas que te inspiram profissionalmente e se espelhe nelas.





6. Perdoe-se! Esteja sempre consciente de que você fez o melhor que pôde naquele momento e naquela situação.





7. Comece algo hoje que está adiando há tempos. Não tenha medo de ser um iniciante.





8. Exercite o não julgamento.





9. Acalme sua ansiedade se conectando com o aqui e agora. O mundo não acaba hoje e você também não.





10. Você já identificou uma pessoa tóxica na sua vida? Escola uma atitude de paz para neutralizar o efeito maléfico dela na sua vida.





11. Identifique quais os pesos que você está assumindo para si, problemas que não são seus e que estão atrasando sua felicidade.





12. Programe o alarme do seu celular para o momento de oração. E faça desse momento de conexão superior um hábito.





13. Observe a postura do teu corpo. O que ela diz sobre você? O que você faz para o mundo a seu respeito começa pela linguagem corporal.





14. Não deixe a rotina acabar com o romantismo do seu relacionamento. Faça, hoje, uma surpresa ou algo para que ela (ele) se sinta especial.





15. Monte um mural dos desejos e cole imagens que representem como deseja que seja sua vida daqui a um ano.









Por Janaína Laurindo