TEMPORAL| Carro que faz segurança do governador é atingido por árvore

Veículos estavam estacionados no pátio da Governadoria

Bombeiros estão no local retirando os galhos ©Bruno Henrique/CE

Temporal derruba árvore e atinge carros utilizados para fazer a segurança do governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB). Os três veículos oficiais estão estacionados no pátio da Governadoria e foram atingidos por uma árvore na manhã desta terça-feira (7).