Serviços residenciais é o tipo de consórcio de serviços mais contratado

No segmento de consórcio de serviços, os residenciais são os escolhidos por mais de 52% dos contemplados.

Atualmente, existem diversos tipos de consórcios no Brasil. Os mais conhecidos são de veículos e imóveis, porém os consórcios de móveis, eletrônicos e, principalmente, de serviços estão sendo cada vez mais procurados.





O consórcio de serviço é um tipo em que o consorciado adquire serviços, em vez de bens, que podem envolver várias áreas. A carta de crédito geralmente é bem mais baixa do que os consórcios de bens, além dos prazos serem reduzidos e os custos mais baixos.





Essa modalidade funciona da mesma forma que os outros tipos de consórcios , em que mensalmente são pagas as parcelas, e existem lances e sorteios periódicos, que contemplam os consorciados. Assim que for contemplado, pode ser usada a carta de crédito para adquirir o serviço desejado.





Vantagens do consórcio de serviços





O consórcio tem chamado atenção das pessoas por possuir taxas de juros menores que de empréstimos pessoais e de cartões de crédito. Assim, quando necessitarem de um serviço, podem optar pelo consórcio para obter taxas mais baixas e pagamento parcelado de acordo com a necessidade.





A modalidade consórcio de serviços está em ascensão no Brasil, por conta de um motivo que chega até a ser óbvio: a flexibilidade que esse serviço permite ao seu contemplado, que pode usar o valor aplicado no serviço que desejar ou necessitar.





Além dos custos reduzidos de taxas, os prazos máximos das cartas de crédito giram em torno dos três anos de duração, e suas cotas vão de 3 a 70 mil reais. Além disso, se o valor do serviço contratado for inferior ao valor total da carta de crédito, essa diferença poderá ser utilizada para quitar parcelas do próprio consórcio.





O brasileiro tem tido cada vez mais conhecimento sobre educação financeira, tem novos hábitos e planeja mais as suas finanças, evitando compras impulsivas. O consórcio caiu mais ainda nas graças do consumidor brasileiro justamente por proporcionar este planejamento financeiro mais inteligente.





Serviços residenciais: campeões de vendas





Dentre os consórcios de serviços, existem vários tipos que conquistaram os consorciados brasileiros: os residenciais, os de saúde ou estética, os turísticos, os consórcios de festas e eventos, odontológicos, e mais uma gama enorme de serviços que podem ser adquiridos por meio de consórcios.





Entre os cinco serviços mais utilizados por meio de consórcios estão os serviços odontológicos, que costumam ter custos elevados. As festas, como casamentos e formaturas, também conquistam seu lugar no ranking, além de serviços de saúde e estética, como cirurgias plásticas e outros procedimentos.





Outros serviços com vendas notáveis foram os serviços oftalmológicos, o setor de turismo e o setor de educação, envolvendo cursos de graduação, MBA e pós-graduação.





Mas os campeões de vendas são os serviços residenciais. Em dezembro de 2019, por exemplo, a categoria somou 52% das vendas de consórcios de serviços. É só analisar as taxas reduzidas, flexibilidade de prazos e planos para entender o sucesso que esta categoria obteve.





A maior parte dos consorciados utilizam o valor contemplado nas construções e projetos de arquitetura, assim como serviços de eletricidade e hidráulica. Muitos também utilizam nas reformas, pinturas, marcenaria, além de decoração e jardinagem.









Por: Andreia Silveira, redatora do Consórcio.org.