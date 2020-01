Senador Nelsinho Trad libera recursos na área da saúde para Corumbá

Recurso estava em vias de ser perdido

O senador Nelsinho Trad (PSD/MS) conseguiu junto ao Ministério da Saúde a liberação de R$ 217.753,58 para investimento na área da saúde em Corumbá. São recursos para obras que estavam paralisadas e agora deverão ser retomadas: reforma do Centro de Especialidades Médicas Cardiovasculares e Laboratório, do Centro de Saúde da Mulher Dr. Nicolau Fragelli e da Casa de Acolhimento Transitório para dependentes químicos.





Estes valores são referentes a contratos firmados em 2012, oriundos de emendas parlamentares. Como coordenador da bancada federal de MS, o senador Nelsinho Trad também trabalha em Brasília para liberar verbas que estavam há anos represadas e precisavam de articulação política para liberação. Só em 2019, Nelsinho conseguiu liberar R$ 78,5 milhões para Mato Grosso do Sul.





Para as obras de reforma e readequação do Centro de Especialidades Médicas e laboratório da Ladeira, o senador Nelsinho Trad conseguiu a liberação de R$ 111.811,20. O investimento é essencial porque, quando finalizado, o prédio vai oferecer um conjunto de serviços de saúde de média complexidade, como exames laboratoriais, exames específicos como eletrocardiograma, ecocardiograma, holter, mapa, teste de esforço e atendimento clínico de diversas especialidades médicas como cardiologia, angiologia, endocrinologia, psicólogos, nutricionistas e assistentes sociais, além de sala de enfermagem e auditório. O Centro de Especialidades Médica Cardiovascular e Laboratorial beneficiará as populações de Ladário, Corumbá, distritos de Albuquerque, Porto Esperança, assentamentos e zona ribeirinha. “O objetivo do espaço será resolver muitos problemas de forma ambulatorial, evitando complicações cirúrgicas”, explicou o senador Nelsinho. O valor global da obra é R$ 1.212.814,02.





Para a reforma do Centro de Saúde da Mulher, foram depositados na conta da Prefeitura R$ 84.303,19. Todos os ambientes do centro serão reformados: sala de raio-X, todos consultórios ginecológicos, sala de mamografia, recepção, sala de espera, banheiros, auditório, sala de laboratório, sala de exames, almoxarifado, copa, reforma total do telhado, rede elétrica e hidráulica. Assim, as mulheres receberão atendimento adequado em ginecologia e obstetrícia, odontologia, planejamento familiar, exames de imagem e diagnóstico. O prédio, que contava com 390,26 m², terá área total de 598,00 m². O custo total desta reforma é R$ 1.438.245,03.





Já para a reforma e readequação da Casa de Acolhimento Transitório de Corumbá, foi liberado R$ 21.639,19. Esta obra é essencial em função da facilidade e do preço acessível das drogas na região de fronteira, e que favorecem o uso abusivo de drogas. Dados contidos no Plano Municipal de Saúde e Plano Municipal de Prevenção da Violência apontam que os elevados índices de violência no município (trânsito, violência doméstica, homicídios, furtos, etc.) estão na maioria das vezes associados ao uso de álcool e outras drogas. Dependentes químicos devem ser tratados em ambientes e formas diferentes dos pacientes que apresentam transtornos mentais. Por isso, a importância de uma casa de acolhimento adequada e que possua estrutura para atender as pessoas que precisam se tratar da dependência. O valor total a ser investido é R$ 1.005.516,38.





“Agora vamos acompanhar as obras e cobrar a liberação da totalidade dos recursos prevista nos contratos, para que a população de Corumbá e região possa contar com estas estruturas de atendimento o mais rápido possível”, completou Nelsinho.