Saiba mais sobre os cartões de crédito consignado

O mercado financeiro se transformou nos últimos anos. E um dos setores que mais sofreu mudanças foi o de cartões. A chegada de novos cartões de crédito ajudaram consumidores a controlar suas financeiras. E um destes novos tipos de cartões é o cartão de crédito consignado.





Assim como no empréstimo consignado, os cartões desta modalidade são excelentes opções para aposentados e pensionistas do INSS, e servidores públicos. A ideia dos bancos e operadoras é oferecer uma opção rápida e vantajosa para estas pessoas.





O que é o cartão de crédito consignado?





O cartão de crédito consignado funciona de maneira semelhante ao empréstimo consignado. Basicamente, o cliente faz as suas compras normalmente e o valor da fatura é descontado direto do contracheque ou do benefício do INSS.





Assim, uma pessoa pode realizar saques quando precisa de dinheiro na mão e pode realizar compras parceladas. O valor de cobertura do cartão consignado pode atingir até 5% da renda líquida. Logo, se a pessoa tem uma renda líquida de R$ 3 mil, por exemplo, ela pode fazer compras e realizar saques até o valor máximo de R$ 150.





Assim, esse tipo de cartão é uma espécie de opção de crédito pessoal. Se a pessoa está precisando de dinheiro rápido, pode realizar um saque através do cartão de crédito consignado. Da mesma forma, se você quer comprar alguma coisa e não tem dinheiro para compra à vista, você pode parcelar e obter o bem ou serviço de imediato.





Como funciona o cartão de crédito consignado?





Como acontece no empréstimo consignado, o cartão de crédito pode ser solicitado apenas por aposentados e pensionistas do INSS, por funcionários públicos ativos ou inativos, militares e trabalhadores de empresas privadas, caso a empresa facilite a operação.





É possível solicitar esse tipo de cartão em qualquer instituição financeira, seja o banco em que você é correntista ou em qualquer outra instituição. Basta que a pessoa se encaixe em um dos perfis que citamos acima, tenda renda fixa comprovada. Uma das principais vantagens é que o consumidor pode pedir este tipo de cartão, mesmo estando com nome negativado.





Desconto no contracheque ou benefício





Ao pedir um cartão de crédito consignado, o cliente está autorizando o banco a descontar os valores referentes às compras com o cartão do seu contracheque ou benefício do INSS. Assim, a operação funciona como uma espécie de débito automático, assim que o pagamento é liberado, o valor da fatura é descontado pela instituição.





Como já explicamos acima, o cliente pode gastar até 5% do seu rendimento líquido mensal no cartão de crédito consignado. Se o limite for excedido, o saldo excedente é adicionado à fatura seguinte. Dessa forma, o limite de crédito para o próximo mês será menor.





Porém, se o cliente quiser pagar todos os gastos no mesmo mês, ele pode gerar um fatura com valor integral e fazer o pagamento. Assim, o limite de gastos de 5% dos rendimentos é liberado para a próxima fatura.





Taxas de juros





Assim como no empréstimo consignado, o cartão de crédito consignado tem uma taxa de juros bem menor se comparado a outros tipos de cartão de crédito. Há um valor mínimo para a fatura cobrado pelo banco até a data de vencimento da fatura.





Como o desconto é feito diretamente do contracheque ou benefício do cliente, o banco praticamente zera os riscos de inadimplência. E por isso, pode praticar taxas de juros mais baratas, o que no cartão de crédito consignado atualmente gira em torno de 3% ao mês.





Margem de renda consignável





Pela lei brasileira, os empréstimos consignados só podem comprometer até 35% da renda mensal líquida dos consumidores. Assim, 30% podem ser usadas para valores de parcelas de um empréstimo e os outros 5% no cartão de crédito consignado para realização de compras à vista ou parceladas e saques.





Dessa maneira, quando o consumidor já está utilizando os 30% referentes a um empréstimo consignado, ele tem direito a ocupar mais 5% dos seus rendimentos com o cartão de crédito consignado.





E se as parcelas de um empréstimo não ocuparem toda essa porcentagem, o consumidor pode combinar os usos. Podendo, por exemplo, ocupar 27% da renda com parcelas de empréstimos e 5% com o cartão, totalizando 32% da renda mensal líquida.





Quais são as principais vantagens do cartão de crédito consignado?





O cartão de crédito consignado possui vários benefícios que podem lhe ajudar a ter um alívio financeiro e a organizar melhor as suas contas. Confira abaixo quais são as principais vantagens deste cartão:





● Não há cobrança de anuidade e nem de taxa de administração no cartão de crédito consignado





● Quase não há risco de inadimplência, já que os valores gastos descontam automaticamente do contracheque ou do benefício do cliente.





● Não há multa por atrasos no pagamento e nem cobrança de juros, quando o valor não é pago integralmente, o saldo devedor é acumulado para o mês seguinte.





● A maioria dos cartões de crédito consignados possui bandeira internacional.





● Em alguns casos, é possível pagar a fatura em até 45 ou 60 dias após a compra.





● Também é possível parcelar compras em até 72 vezes (seis anos)





E aí, está pronto para pedir o seu cartão de crédito consignado? É hora de aproveitar todas estas vantagens!