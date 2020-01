Sábado será de calor intenso e tempo nublado hoje em todo o Estado

Temperaturas podem chegar a 37ºC no Estado e na Capital o dia será nublado com máxima prevista de 33º C

O tempo hoje em Mato Grosso do Sul será de parcialmente nublado a nublado com chuva isolada à tarde no norte do estado; nas demais áreas o tempo ficará parcialmente nublado. As temperaturas devem oscilar de 20º C a 37º C. O dia promete ser quente em todo o Estado. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).





Na Capital, o sol já amanheceu forte na cidade, mas o dia ficará parcialmente nublado. O calor permanece com máxima de 33º C e mínima de 21ºC. A umidade máxima do ar será de 75%.





A recomendação da Prefeitura é que as pessoas que tiverem tempo que deem uma olhadinha nos quintais e aproveitem o dia seco para fazer aquela limpeza e evitar possíveis focos da dengue.









Por: Rosana Siqueira