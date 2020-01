Revista Time elege Greta Thunberg personalidade do ano

Ativista sueca ganhou notoriedade por sua defesa do meio ambiente

A revista americana Time elegeu Greta Thunberg, ativista sueca de apenas 16 anos de idade, a personalidade do ano de 2019, por sua defesa do meio ambiente e pela cobrança que faz aos principais líderes mundiais por políticas que colaborem com os problemas climáticos.





A revista Time a premiou após o discurso realizado na Conferência do Clima das Nações Unidas, em Madrid, na Espanha. Os editores da revista levaram em conta a liderança que ela mostra em um mundo cheio de problemas que vivemos e onde as instituições estão cada vez mais fracas. Em 92 anos da icônica revista americana, ela foi a personagem do ano mais jovem da história.





Vale lembrar que tudo começou quando Greta começou a protestar em frente ao parlamento sueco, exigindo mais ações dos políticos de seu país em relação ao meio ambiente e melhores práticas.





Clima no Brasil e no mundo





O Brasil tem sofrido muito com as mudanças climáticas. Já é possível ver milhares de pessoas passando por dificuldades respiratórias e outros problemas de saúde.





No Brasil, o impacto tem sido grande nos últimos anos, com destaque negativo para as queimadas, que, só no ano passado, desmataram o equivalente a São Paulo e Rio de Janeiro juntos.





Contudo, um documento elaborado pelo Fórum Econômico Mundial diz que o desmatamento da vegetação nativa pode acabar com as possibilidades de se encontrar potenciais curas para doenças.





De acordo com a Nasa (National Aeronautics and Space Administration), o ano de 2019 foi o segundo mais quente de todos os tempos, finalizando como a década mais quente da história. Além disso, a década de 2010-2019 foi cerca de 1º C mais quente que o final do século 19.





Por: Rodolfo Milone