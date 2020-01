Responsáveis por 8% do PIB nacional, mulheres do agro têm encontro especial em Maracaju

Showtec 2020 traz painel para elas debaterem desafios e soluções

O ambiente do agronegócio vem passando por mudanças com a presença cada vez mais forte das mulheres no setor. Segundo pesquisa da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), o agronegócio representa 25% do PIB, sendo que as mulheres são responsáveis pela gestão de pelo menos 8% do PIB, ou seja, US$ 165 bilhões. E para discutir a importância do papel da mulher neste segmento, o Showtec 2020 traz o Encontro de Mulheres do Agronegócio, no próximo dia 22, às 16h.





Para a gerente do Sindicato Rural de Maracaju e uma das organizadores do evento, Claudia Nogueira, a força feminina tem sido cada dia mais fundamental dentro do agro. “As mulheres sempre estiveram em ação, porém antes atuavam nos bastidores. A mulher atual está vindo à frente do negócio e procurando cada dia mais assumir seu espaço e conquistando credibilidade seja do mercado de trabalho ou como da própria família”, pontua.





De fato, elas são responsáveis pela gestão de, no mínimo, 30% do setor, número bem acima do registrado na indústria (22%) e na área de tecnologia (20%), conforme levantamento da Abag. O estudo revelou também que 73% das mulheres do agronegócio atuam dentro da porteira, sendo 58% delas proprietárias ou sócias das propriedades.





Visando ampliar a rede de conhecimentos sobre o tema, o encontro começa com a palestra "Postura e Comportamento profissional: importância nos dias atuais e o posicionamento feminino", com Adriana Estivalet, consultora pessoal e corporativa em estilo e imagem. Dando sequência a programação, será realizada a apresentação do projeto "Sebrae - Encadeamento Produtivo: Mapeando as cadeias do Agro Regional", com Flávia Rosa Santos Silva.





Em seguida, haverá a palestra "Inovação no agro: como calibrar o olhar no dia a dia para o novo", com Gabrielle Terra Souza, do Grupo Água Tirada e, para finalizar, um debate mediado por Ana Nery Terra Souza, do Sindicato Rural de Maracaju. "Acredito que o feeling da mulher é bastante aguçado, tendo em vista que ela pode atuar em várias áreas com a mesma qualidade e dedicação. Indo desde a produção, comercialização, área social e educacional. Mas é importante lembrar que estamos para somar e não dividir forças", enfatiza.





O Encontro Mulheres do Agronegócio acontece no dia 22 de janeiro, a partir das 16 horas, durante o Showtec 2020, em Maracaju. Para conferir mais informações e programação completa, acesse o site Portal Showtec





Sobre o Showtec





O Showtec é uma feira anual onde são apresentados produtos e serviços ligados ao setor agropecuário, lançamentos, inovações tecnológicas, sistemas de produção, palestras técnicas e resultados de pesquisas que contribuem para a sustentabilidade do segmento. A feira é destinada aos produtores e empreendedores rurais, técnicos agrícolas, acadêmicos, entre outros, e leva informações de forma direta e aplicável.





O evento é realizado pela Fundação MS e promovido pelo Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Sistema OCB/MS (Organização das Cooperativas Brasileiras) e Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul), contando com patrocínio do Senar/MS, Sistema Fiems/Senai e Sicredi. O Showtec conta, ainda, com o apoio da Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação (Febrapdp), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Embrapa, Fundems, Prefeitura Municipal de Maracaju, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Semagro, Fundação Agrisus e Sanesul.





