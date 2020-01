Quarta-feira será de mais chuva em todo Mato Grosso do Sul

Em Campo Grande, a temperatura máxima poderá chegar aos 30°C

O tempo chuvoso continuará em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (8), conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Há alerta de tempestade em Campo Grande e outros 63 municípios do Estado.





Na Capital, a previsão é de céu nublado durante todo o dia e há possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento. A temperatura máxima será de 30°C. Em Dourados, Antônio João, Ponta Porã, Mundo Novo, Tacuru, Itaporã, Maracaju e Nioaque, poderão ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. A máxima não passará dos 28°C.





Em Nova Andradina, Anaurilândia, Costa Rica, Cassilândia, Três Lagoas e Selvíria, apesar da previsão de chuva o dia todo, a máxima poderá chegar aos 30°C. Em Corumbá, Miranda, Porto Murtinho e Anastácio, poderá chover o dia todo. A máxima chegará aos 33°C.





Por: Kerolyn Araújo