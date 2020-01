Quando liberar um cartão de crédito para seus filhos?

Entenda qual o melhor momento e como inserir um cartão de crédito na vida do seu filho.

É reconhecido entre os especialistas da área que um cartão de crédito para os filhos pode trazer maior responsabilidade financeira para os mesmos. Agora, a dúvida que fica é sempre a mesma: quando e como inserir esse objeto na vida do jovem? Muitos pais se vêem divididos entre dar um cartão de crédito adicional ou criar uma conta totalmente separada.





Independentemente da forma como será feito, antes de conceder o acesso ao primeiro cartão de crédito, os pais devem estar atentos a outros aspectos, para inserir os filhos no mundo das finanças da maneira mais didática e segura possível.





Afinal, o intuito desse tipo de ação é ensinar princípios de educação financeira para o jovem e não fazê-lo gastar sem ter consciência do valor do dinheiro.

Menor de idade pode ter cartão de crédito?





Essa é, com certeza, a primeira dúvida que surge na cabeça dos pais que pensam em oferecer um cartão de crédito para seus filhos. A lei brasileira diz que menores de idade a partir dos 16 anos podem, sim, ser portadores de cartões de crédito. Entretanto, o jovem não pode solicitá-lo, somente os pais podem incluí-lo no cartão adicional.





Nessa modalidade, o titular do cartão de crédito pode solicitar um cartão adicional para um dependente, seja ele menor de idade ou não. Dessa forma, o limite de crédito é compartilhado entre o titular e o adicional.





Caso os responsáveis não queiram compartilhar o limite, é possível conceder aos filhos um cartão pré-pago. Funciona de forma diferente de um cartão adicional, visto que o titular da conta deverá inserir crédito para que o jovem possa fazer compras físicas ou online.

Educação financeira começa em casa





Não é incomum conhecer pais que se arrependeram ao dar um cartão de crédito para seus filhos. O fracasso dessa situação normalmente acontece porque não houve uma preparação antes do benefício do crédito. Sem nenhuma informação prévia de educação financeira é natural que o jovem não saiba lidar da melhor maneira com um cartão.





Para esperar que os filhos usem com sabedoria um cartão de crédito é necessário que, antes, os pais demonstrem como ele funciona e também ressaltem que a utilização dessa ferramenta desse ser feita de forma consciente.





É essencial ensinar as regras básicas da utilização de um cartão e como as atitudes acarretam em resultados futuros - positivos ou negativos. A educação financeira dos filhos depende, em grande parte, dos pais ensinarem sobre quem é responsável pelos pagamentos e como o sistema funciona de maneira geral.

Afinal, qual o momento ideal de dar um cartão aos filhos?





Segundo a lei brasileira, somente jovens a partir de 16 anos podem ter acesso a um cartão de crédito adicional e esse é o melhor momento para conceder esse benefício a eles. Iniciar o contato com as finanças pessoais dois anos antes de iniciar a vida universitária é ideal para o adolescente aprender a usar o dinheiro de forma responsável.





De início, se for possível, conceda um limite de crédito baixo ao cartão do seu filho. Dessa forma, você evita acidentes que podem comprometer o seu próprio orçamento. Também é aconselhável verificar a fatura mensal e observar o comportamento do jovem em posse do cartão.





Através desses dados você pode direcionar os ensinamentos sobre a melhor forma de lidar com o dinheiro. Caso seu filho não tenha ultrapassado o limite é aconselhável que, ao longo do tempo, você aumente o mesmo e continue educando e confiando nas escolhas financeiras dele.





Por outro lado, se o limite for ultrapassado de maneira recorrente, vale intensificar os avisos sobre o uso adequado do cartão de crédito e como atitudes como essa podem se tornar prejudiciais mais para a frente.





A escolha de conceder o benefício do cartão de crédito cabe a cada pai ou mãe. Sendo assim, os responsáveis conhecem seus filhos e sabem a melhor hora de inserir o cartão na vida dos mesmos. Além da educação financeira e do acompanhamento de perto, é preciso confiar no exemplo.





Crianças e adolescentes aprendem com o que vêem em casa: se os pais possuem uma boa relação com o dinheiro, as chances de seus filhos também apresentarem essa relação é grande.





Dessa forma, confie no seu exemplo e conceda o cartão de crédito quando acreditar que eles já são maduros para lidar com essa responsabilidade.