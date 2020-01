Prazo para matrículas nos cursos técnicos integrados começam nesta terça-feira (14)

Os aprovados devem se dirigir à central de relacionamento das unidades até sexta-feira (17)

IFMS em Campo Grande ©DIVULGAÇÃO O prazo para a realização das matrículas dos candidatos convocados em primeira chamada para ingresso nos cursos técnicos integrados do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) começa a partir desta terça-feira (14).





Os aprovados devem se dirigir à central de relacionamento das unidades até sexta-feira (17). No curso técnico integrado, o estudante faz as disciplinas básicas do ensino médio de forma articulada às da formação técnica. Ao final, pode tanto ingressar no ensino superior quanto no mundo de trabalho. As vagas estão disponíveis em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.





No ato da matrícula, o estudante deverá estar acompanhado pelo responsável legal, caso seja menor de 18 anos, e precisará apresentar os documentos listados neste link . A divulgação da segunda chamada está prevista para 21 de janeiro.





Por: Adriano Fernandes