PARANAÍBA| Sisu/2020: UEMS abre 170 vagas em cinco cursos

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) oferece 170 vagas, na unidade de Paranaíba, nos cursos de Ciências Sociais (bacharelado e licenciatura), Direito (matutino e vespertino) e Pedagogia, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2020.





São duas licenciaturas e três bacharelados: Ciências Sociais (bacharelado): 20 vagas totais, sendo 14 de ampla concorrência, duas para indígenas e quatro para negros; Ciências Sociais (licenciatura): 30 vagas totais, sendo 21 de ampla concorrência, três para indígenas e seis para negros; Direito (bacharelado - matutino e noturno) e Pedagogia (licenciatura) – estes três cursos com 40 vagas totais cada um, sendo 28 de ampla concorrência, quatro para indígenas e oito para negros (as cotas são para pessoas que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas).





O profissional licenciado em Ciências Sociais poderá desenvolver atividades de docência; desenvolver atividades de pesquisa na área educacional; formular, acompanhar e desenvolver políticas e projetos pedagógicos na área; atuar como técnico especializado da área educacional junto ao setor público e privado. E o bacharel: desenvolver pesquisa em sua área de formação; atuar em empresas públicas e privadas, organizações da sociedade civil, entidades públicas e privadas; desenvolver assessoria, consultoria, planejamento, projetos; prestar serviços na área específica de sua formação básica; utilizar os dados resultantes de pesquisas para a melhor elaboração de políticas públicas que atendam a realidade regional e nacional; atuar nos setores de pesquisas.





O formado em Direito poderá atuar: na Carreira Jurídica: Magistratura, Ministério Público Estadual e Federal, Defensoria Pública, Procuradoria do Estado e do Município, Delegacia Civil e Federal; na Advocacia: Cível, Penal, Trabalhista, Tributária, Ambiental, Agrária, Empresarial, Previdenciária, Direito Público Administrativo e ainda as mais novas áreas que surgem: Direito Internacional, Telecomunicações, Bioética, Direito Eleitoral, Tecnologia da Informação; como docente, pesquisador e consultor.





O egresso em Pedagogia poderá trabalhar como professor da Educação Infantil ou das Séries Iniciais, como inspetor escolar, orientador e supervisor educacional, além da área do turismo educacional, empresarial, de assessoria política e psicopedagogia.





As vagas já estão disponíveis para consulta no site http://sisu.mec.gov.br e as inscrições ocorrem de 21 a 24 de janeiro.





Em 2020, a UEMS oferece 2.163 vagas, em 54 cursos de graduação. Todos os cursos da UEMS reservam 20% das vagas para alunos negros e 10% para alunos indígenas.





Sisu 2020





O Sisu é o sistema informatizado, gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC), pelo qual as instituições públicas de ensino superior do país oferecem vagas a candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).





O período de inscrições do Sisu 2020 ocorrerá de 21 a 24 de janeiro por meio do endereço: http://sisu.mec.gov.br/





Pode fazer a inscrição no Sisu 2020, o estudante que participou do Enem de 2019, obteve nota na redação diferente de zero e não esteja na situação descrita no item 3 do Edital do Enem 2019 . É necessário informar o número de inscrição do Enem 2019 e a senha mais atual cadastrada no Enem.





O candidato selecionado na chamada regular, em 1ª ou 2ª opção, não poderá participar da lista de espera. O candidato não selecionado na chamada regular poderá escolher, para a lista de espera, a 1ª ou 2ª opção informada no período de inscrição.





Confira o Cronograma do Sisu

21/01 a 24/01 - Período de inscrições 28/01 - Resultado da chamada regular 29/01 a 04/02 - Prazo para participar da Lista de Espera 07/02 a 30/04 - Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data

UEMS





A UEMS está presente em 22 municípios de Mato Grosso do Sul. A Universidade possui 15 unidades e sete polos de Ensino a Distância. Hoje são oferecidos mais de 50 cursos de graduação presencial e na modalidade EaD, além de 22 cursos de Pós-Graduação entre especializações, mestrados e doutorados. A UEMS ainda conta com 11 Centros de Pesquisa, Ensino e Extensão (Cepex), que são referência em diversas áreas na Universidade. A UEMS é a primeira do Brasil garantir a inclusão de indígenas (10% das vagas) em todos os cursos de graduação; e a terceira a adotar cota racial (20% das vagas) no País.





ASSECOM