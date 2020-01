PARAÍSO DAS ÁGUAS| Município investiu mais de R$ 5 milhões em captação de Águas Pluviais

A administração do prefeito Ivan Xixi, não tem medido esforço em oferecer qualidade de vida aos seus munícipes.





A cada ano, o prefeito investe na infraestrutura de Paraíso das Águas. No ano passado um pacote demais de R$ 5 milhões do cofre público, foram destinados para realização de obras inclui serviços de asfalto, drenagem profunda e colocação de meio-fio e sarjeta, em todas as ruas do Jardim Severiano.





Entre essas, está a construção de um sistema de Captação de Águas, que já foi concluída, juntamente com a caixa de contenção e a drenagem.





Começa agora a fase final do asfalto em todas as ruas do Jardim Severino, onde a previsão é de que neste primeiro semestre seja concluía.





A administração está realizando obras em vários setores da cidade. O asfalto da cidade está sendo todo recapeado, com aplica de uma camada com previsão para duração de mais de 5 anos.



