Oficina “Visualizando meu negócio no papel” ajuda empresários a estruturar ideias na capital

A capacitação do Sebrae, voltada aos empresários em potencial, visa apresentar um mapa visual do negócio

Empreendedores, startups e empresários que querem validar uma ideia terão a oportunidade de estruturar um modelo de negócio, colocar suas estratégias por escrito e preparar-se para colocar em prática na oficina “Visualizando Meu Negócio no Papel”, que acontece em Campo Grande, na sede do Sebrae/MS ( Av Mato Grosso, 1661 ) de 22 a 23 de janeiro, das 14h às 18h.





Durante a capacitação, os participantes tem a possibilidade de uma visão clara sobre sua empresa ou ideia de negócio por meio da metodologia Lean Canvas, ensinada nesta solução na prática, trazendo todos os elementos necessários para organizar uma empresa de forma prática e objetiva: Problema, Segmento de Clientes, Proposta de Valor, Solução, Canais, Receitas, Estrutura de Custos, Métricas Chave e Vantagem Competitiva.





Construir este mapa facilita o entendimento sobre as necessidades, fragilidades e potencialidades do empreendimento a serem desenvolvidas com foco no lucro. O conteúdo envolve os seguintes temas: O que é o Lean Canvas?; Como construir um Lean Canvas?; Estudo de Caso; Plano de Ação.





O investimento é de R$84,00 e pode ser parcelado em até duas vezes, as inscrições estão abertas e podem ser realizadas na Loja Virtual do Sebrae . Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.





