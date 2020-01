O Showtec 2020 e licenciamento ambiental digital são destaques do MS no Campo

©CHICO RIBEIRO

O MS no Campo desta semana destaca entre outros assuntos o Showtec 2020. Vitrine tecnológica do agro, com mostras de produtos, serviços e ferramentas que otimizam o trabalho no campo, o evento recebeu, em três dias, cerca de 15 mil pessoas entre visitantes e expositores.





O governador Reinaldo Azambuja e os secretários Jaime Verruck e Eduardo Riedel prestigiaram a abertura do evento e visitaram todos os estandes. Na ocasião, Reinaldo ressaltou a importância do Showtec para o desenvolvimento do agro no Estado e ainda destacou os investimentos do Governo em pesquisa.





O programa destaca ainda o Encontro de Mulheres do Agronegócio, realizado durante a feira, e que promoveu a discussão em torno da atuação feminina na gestão do agronegócio. Nós conversamos com Juliana Brescansin, um produtora, Cooperada da Copasul em Anaurilândia.





Nesta primeira edição do MS no Campo de 2020, você ainda vai saber detalhes sobre o novo sistema de licenciamento ambiental, totalmente digital, e que promete agilizar todos os processos como projetos de conversão de áreas para uso alternativo do solo (supressão vegetal), nos projetos de queima controlada ou de carvoejamento.





Semanalmente distribuído para aproximadamente cem emissoras de rádio parceiras de frequência FM, com alcance nos 79 municípios, o MS no Campo também é disponibilizado para download no portal oficial do Governo de Mato Grosso do Sul, Portal MS.





A produção e apresentação são da jornalista Katiuscia Fernandes, edição de Fernando Blank e reportagens de Paulo Yafusso e Bruno Chaves. O MS no Campo conta com apoio da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ambas ligadas à Semagro. Ouça agora





Por: Katiuscia Fernandes