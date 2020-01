Nua e de bumbum arrebitado, Antônia Fontenelle avisa: ‘Respeita minha história, bebê’ +18

A atriz, apresentadora e youtuber Antonia Fontenelle surpreendeu aos seus seguidores, na noite da última quarta-feira, ao surgir completamente nua em uma foto. Na imagem em questão, ela aparece segurando parte da fantasia que usará no desfile deste ano da Gaviões da Fiel, agremiação do carnaval paulistano.





“Making of sem filtro, sem luz, sem posar… Mas vai ter gente vendo porta torta e Photoshop na bunda…”, escreveu a loira na legenda, que completou com uma tag dizendo “respeita minha história, bebê”. No clique, as plumas nas cores preto e branco da cabeça da fantasia, que Antônia segura nas mãos, cobrem os seios. O que deixa ainda mais em evidência o bumbum arrebitado da loira.





Nos comentários da publicação, vários elogios as belas curvas de Fontenelle. “Gostosa, com todo respeito”, escreveu um internauta. Outro, mais animadinho, declarou: “As plumas estragaram a foto”. “Chora não coleguinha”, brincou uma terceira.











Fonte: Uno Mídias