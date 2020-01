Na abertura do Showtec, governador prega otimismo com agronegócio

Neste ano, feira agropecuária chega a 24ª edição

Tucano participou da solenidade de abertura do Showtec 2020 ©DIVULGAÇÃO

A 24ª edição do Showtec, feira anual de produtos e serviços agropecuários em Mato Grosso do Sul, começou nesta quarta-feira (22), em Maracaju - distante 160 quilômetros de Campo Grande. O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) participou da solenidade de abertura, realizada na sede da Fundação MS.





“Nós precisamos ter pesquisa, infraestrutura, portos, aeroportos, ferrovias, estradas em melhores condições. O Brasil esse ano vai bater novo recorde de produção, Mato Grosso do Sul idem. A intenção nossa esse ano é chegar perto de 10 milhões de toneladas de soja produzida, 3,180 milhões de hectares de área plantada”, disse o tucano.





Azambuja também comentou sobre os reflexos da estiagem no segundo semestre de 2019, mas projetou recuperação.





“Tivemos no ano passado uma grande estiagem, que fez com que a gente perdesse mais de 1,2 milhão de toneladas de produção de soja. Esse ano temos uma boa expectativa, a chuva veio em bom tempo e precisa continuar, porque nós tivemos atraso no plantio”.

Azambuja projeta produção próxima dos 10 milhões de toneladas de soja este ano ©DIVULGAÇÃO

Feira - Segundo o governo estadual, o primeiro dia do Showtec reúne autoridades e pesquisadores do agronegócio do País. Este ano, o evento será realizado até o dia 24 de janeiro.





A feira conta com estandes das maiores empresas do agro e terá lançamentos importantes para setor, como de três novas cultivares de soja, desenvolvidas pela Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária).





Durante o Showtec, a empresa vai apresentar as variedades BRS 391, BRS 467RR e BRS 544RR. As cultivares devem levar aos produtores mais facilidade para o manejo da lavoura e pode evitar ataque de determinadas pragas.





O Showtec é realizado pela Fundação MS, que, segundo Reinaldo Azambuja, recebeu R$ 8,7 milhões para investimentos em pesquisa nos últimos cinco anos. Em janeiro deste ano, o governo estadual repassou mais R$ 1,8 milhão.









Fonte: campograndenews Por: Jones Mário