Mulher coloca fogo em casa de vizinho e diz que não aguentava mais mosquitos e escorpiões

Uma idosa de 60 anos foi levada para a delegacia de polícia, durante a madrugada desta segunda-feira (20) depois de colocar fogo na casa de seu vizinho, no Jardim dos Estado, em Campo Grande.





Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram chamadas para o local para controlar as chamas, por volta das 2h30 da madrugada desta segunda (20). Quando os militares estavam apagando o fogo, a autora foi até o local e disse que ela que havia incendiado a residência de seu vizinho, que mora na frente de sua casa.





O proprietário da casa que estava no local mostrou um vídeo para os militares da residência em chamas. Foi questionado os motivos pelos quais a mulher colocou fogo na casa, sendo que a resposta foi por que não aguentava mais os mosquitos e escorpiões que vinham da residência de seu vizinho. Um galão com gordura foi encontrado no local, e a idosa teria dito que foi usado por ela para incendiar a residência.





Segundo o boletim de ocorrência, a idosa parecia estar embriagada. Ela foi detida e levada para a delegacia.





Por: Thatiana Melo