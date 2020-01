MS terá domingo quente com predomínio de sol e Capital pode ter chuvas à tarde

Máxima no Estado pode chegar a 37º C e em Campo Grande ficará na casa de 35º C

Sol amanheceu forte na manhã de hoje mas podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas na parte da tarde ©REPRODUÇÃO

Mato Grosso do Sul terá um domingo quente com predomínio de sol. As temperaturas se elevam ainda mais. No entanto, especialmente na faixa centro-leste, as pancadas de chuva com trovoadas isoladas voltam a ocorrer, mas, em geral, com curta duração e abrangência. As temperaturas ficam de 37ºC a máxima a 18º C de mínima.





A partir de segunda-feira, o tempo se instabiliza gradativamente com temperaturas muito elevadas na segunda e começando a cair na terça-feira, quando chuvas fortes já devem ocorrer amplamente no Estado, sobretudo no decorrer da tarde e persistem durante a quarta-feira.





Na Capital o tempo também fica de claro a parcialmente nublado neste domingo com possibilidade de chuva isolada a partir da tarde. A máxima será de 32º C e a mínima de 20 ºC. A umidade varia de 45% a 85%.





Por: Rosana Siqueira