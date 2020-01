Motorista que morreu em colisão com caminhão foi ‘fechado’ por carro branco

Mulher e filho do motorista foram socorridos e levados para o hospital da cidade de Paranaíba

Informações passadas pela esposa do idoso e pelo motorista do caminhão, são de que Nélio teria freado bruscamente na rodovia para evitar bater em um carro de cor branca, que tentava fazer uma ultrapassagem, mas sem sucesso. A mulher disse que o marido freou bruscamente para que o outro carro pudesse entrar na sua frente, já que não havia conseguido fazer a manobra de ultrapassagem.

Nisso, Nélio acabou saindo para o acostamento e ao voltar para a rodovia acabou colidindo frontalmente contra o caminhão que vinha na outra direção. Ele morreu no local do acidente. Os outros passageiros do carro foram socorridos e levados para o hospital da região.