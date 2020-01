Motorista perde controle e caminhão carregado com caroço de algodão tomba

Caso aconteceu por volta das 4h desta segunda-feira (13), no Km 168 da MS-276. Trânsito chegou a ficar lento no trecho do acidente

Caminhão carregado com caroço de algodão tombou às margens da rodovia ©Marcos Donzeli Carreta Volvo carregada de caroço de algodão tombou na madrugada desta segunda-feira (13), no KM 168 da MS-276, em Nova Andradina, distante 300 quilômetros de Campo Grande.





Segundo o site Nova Noticias, por volta das 4h, o caminhoneiro seguia sentido Nova Andradina/Ivinhema, quando perdeu o controle da direção do veículo, saiu da pista e tombou. A carreta ficou tombada às margens da rodovia, próximo de um motel na região.





Apesar do susto, o motorista não ficou ferido. O nome dele não foi divulgado pela polícia. Em razão do acidente, o tráfego chegou a ficar lento por algumas horas. A BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária) foi acionada para atender a ocorrência. Parte da carga ficou espalhada na rodovia.





Fonte: campograndenews Por: Viviane Oliveira