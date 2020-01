Motorista morre ao colidir de frente com caminhão na MS-306

O veículo foi arrastado por aproximadamente 30 metros pela pista e a causa do acidente ainda é desconhecida

Jetta ficou destruído (Foto: MS Todo Dia)

Um homem de 56 anos morreu na tarde desta quinta-feira (9) em um acidente na MS-306, a cerca de 15 quilômetros de Costa Rica. A vítima, que dirigia um Volkswagen Jetta, invadiu a contramão e colidiu de frente com um caminhão. O veículo foi arrastado por aproximadamente 30 metros pela pista.





Segundo informações do site MS Todo Dia, o motorista é de Barra do Bugre, no Mato Grosso, e voltava do litoral paulista. Ele viajava com um amigo, que estava em um Onix branco e foi um dos primeiros a tentar prestar socorro.





Ele contou ao jornal que o amigo comprou o Jetta e também uma motocicleta BMW F800 durante a viagem e por isso voltaram em carros diferentes. Os dois estavam em baixa velocidade e em determinado momento ele ultrapassou o amigo, que fez até sinal de positivo. Minutos depois, perdeu a vítima de vista, resolveu voltar para ver o que tinha acontecido e descobriu o acidente.





O motorista do caminhão – que saiu do Mato Grosso para descarregar no Porto de Santos – relatou a polícia que a vítima perdeu o controle da direção e invadiu a contramão. Sem ter como evitar a colisão, bateu de frente com o Jetta e ainda o arrastou por cerca de 30 metros.





O carro ficou completamente destruído e o motorista morreu antes mesmo de receber socorro. Corpo dele precisou ser retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros. A motocicleta BMW estava presa na traseira do Jetta e também ficou danificada.





A causa do acidente ainda é desconhecida. Para o amigo, uma das hipóteses é que a vítima tenha sofrido mal súbito. Polícia Civil, perícia e Polícia Militar também estiveram no local.





Por: Geisy Garnes