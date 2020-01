Motociclista de 45 anos morre ao ser atingido por carro durante uma conversão em rodovia de MS

De acordo com o Corpo de Bombeiros, vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Regional de Aquidauana.

Um motorista de 45 anos morreu nesta segunda-feira (27) após fazer uma conversão na BR-262, próximo a entrada do distrito de Piraputanga, em Aquidauana, a 140 km de Campo Grande.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Gerson Valejo Mendes chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao ferimentos e morreu em um hospital da cidade.

Conforme a ocorrência, com o impacto, Gerson caiu para um lado e a motocicleta foi para o outro lado da rodovia. Populares ao acionarem o socorro e informaram que ele estava respirando, mas inconsciente.

Segundo os bombeiros, ele foi encaminhado por uma equipe da corporação para o Hospital Regional de Aquidauana, mas por conta da gravidade dos ferimentos, acabou não resistindo.

O motorista do carro permaneceu no local do acidente até a chegada dos bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Motocicleta da vítima após o acidente, na BR-262, em Aquidauana (MS). — Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação