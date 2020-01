Menino de 3 anos é torturado com fio de celular pelo padrasto por quase 24h após fazer xixi na cama

De acordo com a polícia, suspeito usou um chinelo para bater no olho da criança. Ele foi preso após uma denúncia da própria mãe da vítima, em Chapadão do Sul.

Menino é torturado por padrasto por fazer xixi na cama, em Chapadão do Sul (MS) ©Chapadense News

Um menino de três anos foi torturado pelo padrasto com um fio de celular por quase 24 horas em Chapadão do Sul, a 335 km de Campo Grande. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito agrediu a criança porque ela teria feito xixi na cama.





Conforme a ocorrência, o homem foi preso na última quarta-feira (15) em um hospital enquanto levava a vítima para receber atendimento médico por conta dos ferimentos. No local, ele disse que o menino teria sido agredido por um dos irmãos. O menino foi atendido e recebeu alta no mesmo dia.





De acordo com a polícia, o homem estava com a mãe da vítima apenas três meses. Além de usar o fio de celular, ele também beliscava e com um chinelo, batia no olho dele que causou vários hematomas.





Segundo a Polícia Militar, a mãe do garoto foi quem denunciou o companheiro no dia em que ele acabou sendo preso. Ela contou que o homem ficou com medo por conta da gravidade dos ferimentos e por isso decidiu levá-la até o hospital. A equipe médica ele apresentou a versão de que a criança teria sido agredido por outra pessoa. Os funcionários desconfiaram e também acionaram a PM.





Ainda de acordo com a ocorrência, o homem foi preso em flagrante e encaminhado para delegacia da Polícia Civil de Chapadão do Sul. O caso foi registado como tortura.

Várias marcas de espancamento forma localizadas no corpo da criança (Foto: divulgação/Polícia Civil)







Por Flávio Dias, G1MS — Campo Grande