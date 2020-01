Menina de 7 anos é resgatada no Paraguai após ser sequestrada pelo pai que a estuprava

Um homem de 48 anos foi preso nesta semana em Yvyrarovana, Canindeyúa, região do Paraguai que fica nas proximidades do Paraná. Ele sequestrou a própria filha, de 7 anos, no Brasil e a levou ao país vizinho e há indícios de que a estuprava.





Conforme as informações da polícia, o homem foi denunciado pela mãe da menina, que revelou que a criança de 7 anos foi sequestrada por ele há aproximadamente dois anos. Ele já tinha antecedentes criminais por estuprar uma outra filha.





A menina foi localizada e o homem acabou detido. Durante procedimentos feitos pela polícia foi descoberto que a criança também tinha lesões provenientes dos abusos que sofria, desde que tinha aproximadamente 5 anos, de acordo com o site ABC Color.





A criança foi levada para a mãe, brasileira, após ser entregue para as autoridades em Ciudad del Este, na Ponte da Amizade.





Fonte: Midiamax