Marinha lança edital com 33 vagas para fuzileiros navais em MS

Publicação no Diário Oficial da União desta quarta-feira (22) traz o edital do concurso de admissão para formação de soldados fuzileiros navais. Para Mato Grosso do Sul são 33 vagas abertas, todas para Ladário, distantes 419 km de Campo Grande.





Conforme o edital, as oportunidades são para o 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas, sendo 20% (sete vagas) reservados aos candidatos negros.





A pré-inscrição deve ser efetuada até o dia 20 de março pela internet. As inscrições custam R$ 25. Os candidatos devem ter Ensino Médio completo ou curso equivalente.













Por: Gabriel Neris