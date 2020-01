Maratona mundial de criação de jogos será realizada na próxima sexta na capital

A Global Game Jam acontece simultaneamente em mais de 100 países; Em Campo Grande o evento será no Living Lab do Sebrae

Segmento de jogos cresce com a realização de eventos voltados aos jovens jogadores

Na próxima sexta-feira (31) Campo Grande irá participar do maior evento de criação de jogos do mundo, a Global Game Jam. Desenvolvedores das mais diversas áreas, criadores e apaixonados por games vão se reunir no Living Lab por três dias para criarem seus jogos.





Visando estimular a inovação, a experimentação e colaboração em novos jogos, a Global Game Jam realiza pela segunda vez a maratona na capital sul-mato-grossense. Em 2019, foram mais de 47 mil participantes de 117 países que criaram nove mil jogos simultaneamente durante o período.





Para o analista de startup do Sebrae/MS, Flávio Domeniche, iniciativas de estímulo à cultura empreendedora são importantes para os jovens. “A nossa intenção em trazer o evento ao estado é disseminar a ideia de que eles podem transformar suas paixões em negócios lucrativos. Além disso, promovemos a aproximação das mentes criativas para estimularem esse mercado bilionário”.





Apoiador do evento, o Parada Nerd também convoca os geeks a comparecerem à maratona. “Sabemos que existe interesse pelo mercado, mas essas pessoas muitas vezes não sabem por onde começar. Esta é a oportunidade de popularizar o tema e tornar acessível à comunidade”, diz um dos organizadores do Parada, Flávio Nakazato.





Como participar





Programadores, designers, músicos, roteiristas, professores, estudantes e gamers de diversas áreas podem fazer parte dos grupos para entregar, depois dos três dias, um jogo completo. O analista do Sebrae Flávio Domeniche, lembra que o evento não é só para profissionais do segmento, mas para toda a comunidade gamer. “Estamos de braços abertos para receber esse pessoal no Living Lab. Eles podem vir de cosplay ou como se sentirem à vontade para que possam expressar toda sua criatividade”.





A cada ano um tema é escolhido, porém, é mantido em segredo até o último instante. Mas as possibilidades de explorar esse universo são inúmeras: jogos digitais, mobile, realidade virtual e/ou aumentada, modificações (MODS) de jogos, tabuleiro, plataforma, esporte e gincana e uma série de outras modalidades. Depois de finalizados, os jogos serão expostos no site mundial do evento.





As regras, orientações e mais informações para inscrição no evento estão disponíveis no link criado pelo Living Lab.





Serviço





Global Game Jam – Campo Grande





Data: das 16h de sexta-feira (31/01)



Horário: às 18h de domingo (02/02)





Local: Living Lab MS (R. Brasil, 205)









ASSECOM