Mais um é executado com cinco tiros em frente a conveniência da fronteira

Vítima foi identificada como Jorge Cuevas e polícia investiga se crime tem ligação com morte na última terça-feira

Jovem estava com familiares em conveniência quando foi abordado por pistoleiro

O paraguaio, Jorge Daniel Sanchez Cuevas, de 24 anos, foi morto na noite de sábado (04) por volta das 23h30, em frente a uma conveniência, situada na rua Brasil do bairro Luz Bella. Cuevas estava tomando cerveja em companhia de amigos e familiares, quando um homem executou o paraguaio com cinco tiros de pistola.





O pistoleiro estava em uma motocicleta e realizou cinco disparos de pistola do calibre 9mm contra a vítima, que foi levada por familiares ao Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, onde já chegou sem vida.





Os investigadores da Divisão de Homicídios e da Divisão de Investigações Criminais de Casos Puníveis, alertados por populares, chegaram até o local do ataque e realizaram os trabalhos de perícia no local do crime. Posteriormente foram até o IML do município para conversar com os familiares sobre possíveis indícios que motivassem a execução da vítima.





A Polícia não descarta que o pistoleiro seja o mesmo que na última terça feira (02) executou com 13 disparos de pistola do calibre 9mm o jovem Roger Miguel Olmedo Duarte (21) funcionário de uma empresa denominada “Frontera Vidros” situada na rua Panchito Lopez no bairro Santo Antônio na cidade de Pedro Juan Caballero. Até o momento, a situação não foi confirmada pelos investigadores da Policía Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero.





Fonte: campograndenews Por: Rosana Siqueira