Mãe paga casamento, rouba marido da filha e engravida do genro

Segundo o relato da filha, o casal convidou a mãe para lua de mel, como forma de agradecer pelo pagamento da festa de casamento

LAUREN E JULIE WALL, NO DIA DO CASAMENTO ©REPRODUÇÃO

A sogra engravidou do genro após pagar quase R$ 79 mil (17 mil euros) no casamento da filha. O caso aconteceu em Twickenham, na Inglaterra, em 2001.





A história foi narrada por Lauren Wall ao jornal britânico The Daily Mirror por Lauren Wall, que tinha 19 anos quando se casou com Paul White. Na época, a mãe dela, Julie Wall, tinha 35 anos.





Segundo Lauren, o casal convidou a mãe para lua de mel, como forma de agradecer pela festa. Ainda de acordo com Lauren, algumas semanas depois da lua de mel, o noivo estava “diferente”, escondendo o celular e passando muito tempo fora de casa.





A traição foi descoberta pela irmã de Lauren, que viu mensagens picantes entre Paul e a sogra. Confrontados, os dois confessaram a traição. O casamento durou dois anos, eles tiveram um filho.





Após a separação, em 2006, o ex-marido e a sogra se casaram. A filha assistiu a cerimônia, apesar de não manter contato com a mãe, que atualmente tem 53 anos, e também tem um filho de Paul.









Por Redação RIC Mais *Com informações do The Mirror e The Sun