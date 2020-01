Jovem com mandado de prisão em aberto morre após troca de tiros com a polícia em MS

De acordo com a polícia, vítima foi socorrida e levada para o posto de saúde do bairro Nova Bahia, em Campo Grande.

Mulher precisou de atendimento após ser agredida. Caso foi registrado na Depac Centro de Campo Grande ©Divulgação/Polícia Civil Um jovem de 21 anos com mandado de prisão em aberto, morreu após trocar tiros com a polícia na noite desta quarta-feira (22), no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande.





De acordo com a ocorrência policial, a vítima chegou a ser socorrida, mas por conta dos ferimentos ele não resistiu e morreu no posto de saúde do Nova Bahia.





Segundo a polícia, o caso foi registrado como homicídio decorrente de oposição a intervenção policial na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.





Por Flávio Dias