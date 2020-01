Idosa morre atropelada por motociclista ao deixar sacolão no Tiradentes

Motociclista também bateu contra 2 carros estacionados e atingiu um homem, ainda não identificado

Força da batida destruiu lateral traseira do segundo veículo atingido. (Foto: Paulo Francis)



Uma idosa, ainda não identificada, morreu atropelada por um motociclista, na tarde deste domingo (19). A vítima tinha acabado de sair de um sacolão e iniciava a travessia da Rua José Nogueira Vieira, no Bairro Tiradentes.





Conforme testemunhas, o motociclista que conduzia uma moto BMW S1000 seguia pela Rua José Nogueira Vieira, no sentido Centro, em alta velocidade.





Depois de atropelar a idosa, o motociclista atingiu uma segunda vítima, proprietário de um Fiat Mobi que também atravessava a rua. O condutor da BMW só parou ao colidir contra um Yaris xs Toyota, que estava estacionado. A segunda vítima foi levada com ferimentos leves a uma unidade de saúde.





A idosa passou pelo procedimento de reanimação, mas devido a gravidade do impacto morreu no local. Muitos curiosos pararam para entender o que tinha acontecido e muitas pessoas fizeram orações enquanto o socorro acontecia.





Talita Cáceres, que mora ao lado do sacolão, escutou as batidas de dentro de casa. “Assim que saí, conversei com outras testemunhas que estavam em volta e eles disseram que o motociclista corria muito”, conta.





Marilene Melo não viu como aconteceu os fatos, mas assim que viu a idosa ao chão correu para protege-la do sol. “Ela caiu de bruços e já estava inconsciente. Nós não quisemos virá-la até a chegada do Corpo de Bombeiros”, frisa.





Uma amiga da família, que preferiu não se identificar, passava pelo local do acidente ao retornar de uma prova e foi quem avisou o restante dos familiares.





O filho estava do outro lado da rua aguardando a mãe atravessar, quando ela foi atingida. O trecho ficou interditado e o acidente mobilizou uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Médico Urgência), duas viaturas e duas caminhonetes oficias do Corpo de Bombeiros.





A Polícia Militar de Trânsito registrou o acidente e a perícia da Polícia Civil os levantamentos sobre o que ocorreu de fato.

Fonte: campograndenews Por: Danielle Valentim e Danielle Errobidarte