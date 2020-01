HORÓSCOPO| Confira o seu astral para esta quarta-feira (29)

Veja o que dizem os astros para cada signo ©REPRODUÇÃO

Ainda que milhares de argumentações bem estruturadas sirvam para te angustiar, mesmo assim tu tens escolha: te despreocupar a despeito delas. Usa o discernimento, aprende a observar a realidade com a total imparcialidade, tu és potencialmente capaz disso, porém, o discernimento não se desenvolve por si só, precisa ser exercitado todos os dias. Teus momentos de angústia são chances para o desenvolver, porque com discernimento tu entenderias e aceitarias que a realidade é imensamente maior do que a tua percepção dela e, em vez de te assombrar com a ignorância que representa em ti, pelo contrário, serviria para te lançares à aventura do conhecimento. Sai de tua angústia, sai de tua ignorância, em ti há todos os instrumentos para isso, mas só se desenvolverão porque assim o decides.





Áries 21/03 a 20/04





É hora de tomar algumas iniciativas, mas, tome o cuidado, desta vez, de não atropelar as pessoas com as suas atitudes. Há de haver o espaço e o tempo para todos; você com as suas iniciativas, as outras pessoas com as delas.





Touro 21/04 a 20/05





O foco agora está na vida interior e nesse mundaréu de emoções que a torna rica o suficiente para chamar a sua atenção. Navegue por essas águas subjetivas ciente de que é aí que se cozinha uma parte do destino. É assim.





Gêmeos 21/05 a 20/06





Definitivamente, o futuro não é uma perspectiva na qual o individualismo exacerbado, que se experimenta nos dias de hoje, continuaria sendo a nota dominante. O espírito de grupo, incipiente ainda, é o futuro.





Câncer 21/06 a 21/07





Pise no acelerador dos assuntos práticos e produtivos que estão associados aos projetos de seu interesse. Perca o menor tempo possível com as distrações, porque neste momento os resultados dessas seriam decepcionantes.





Leão 22/07 a 22/08





O tempo é cruel, porque não dá sossego nem espera por ninguém. Porém, considerando que você faz parte desse tempo, algo em você tem a capacidade de acompanhar e de administrar com a sabedoria esse fator essencial, o tempo.





Virgem 23/08 a 22/09





O terreno sob o qual você tenta construir a sua segurança passa, temporariamente, por um momento de instabilidade. Isso provoca a insegurança em sua alma, porém, não se detenha demais nela, porque vai passar.





Libra 23/09 a 22/10





É hora de aparar arestas e deixar as coisas um pouco mais transparentes para todo mundo se sentir mais à vontade na convivência. Isso não precisa degringolar em discórdia, pelo contrário, é para evitar.





Escorpião 23/10 a 21/11





Agora é o momento de arrumar as questões práticas, de modo que, tudo que se avançou usando o combustível emocional não se perca das brumas do tempo, como se nada demais tivesse ocorrido. Isso não.





Sagitário 22/11 a 21/12





Em muitos casos, como no agora, o que é mais importante se esconde por trás do que aparentemente não teria importância alguma, que é o divertimento. Siga por essa linha, se divirta sem pudor, e observe as situações.





Capricórnio 22/12 a 20/01





Tente concluir o que você colocou em marcha, para que as tarefas e as responsabilidades não se acumulem. Está vindo um tempo por aí de grande atividade, por isso a sugestão de você concluir o que está em andamento.





Aquário 21/01 a 19/02





Os episódios recentes merecem várias conversas francas e sinceras. A sua alma está disposta, porém, será que as pessoas pertinentes acompanham o seu ritmo? Talvez esteja com a cabeça e o coração em outras galáxias.





Peixes 20/02 a 20/03





Tudo que vai ocorrendo agrega complexidade ao seu caminho, porém, isso não é algo que você deva rejeitar e nem mesmo driblar. Pelo contrário, enfrente a complexidade, porque é dela que surgirão as chances de prosperar.





Por: OSCAR QUIROGA