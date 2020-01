Homem é executado com onze tiros de pistola, quatro deles na cabeça

A vítima ainda não foi identificada, pois não estava com os seus documentos

Vítima morreu no meio da Rua do Pistão ©Adriano Fernandes

O homem executado no começo da noite deste sábado (18) na Rua do Pistão, no bairro Tiradentes foi atingido por onze tiros de pistola, quatro deles atingiram a cabeça. A vítima também foi baleada na áxila, levou dois tiros no braço esquerdo, um no pescoço e os outros três tiros na região torácica.





A perícia da Polícia Civil apreendeu 11 estojos de munição de pistola calibre 9 milímetros, no local do crime.Como ele não estava com os seus documentos, o homem ainda não foi identificado. Em seu bolso os policiais encontraram apenas uma chave de fenda, ainda conforme o registro policial sobre o caso.





Execução - O homem seguia a pé pela rua, quando foi surpreendido por dois suspeitos em uma moto, semelhante a uma Titan, vermelha, próximo ao cruzamento com a Rua da Tuba. Segundo testemunhas, quem teria atirado era o ocupante da garupa da moto.





A dupla ainda não foi localizada pela policia. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência, mas quando chegou ao endereço o homem já estava morto.





Por: Adriano Fernandes