Governo realiza nesta sexta-feira (31) audiência pública da PPP de Esgotamento Sanitário

Interação presencial com mercado objetiva responder questionamentos e colher sugestões

Nesta sexta-feira (31) será realizada audiência pública de apresentação do projeto de Parceria Público-Privada para a Universalização do Esgotamento Sanitário em Mato Grosso do Sul. A iniciativa prevê a concessão privada deste serviço nos 68 municípios atendidos pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).





www.epe.segov.ms.gov.br . Além de tornar público o projeto para o mercado e sociedade, a audiência tem como objetivo colher sugestões e contribuições referentes ao projeto. O regulamento para a realização e participação na Audiência Pública está disponível nos sites www.sanesul.ms.gov.br





Após a audiência e análise das contribuições, o projeto seguirá para parecer da Procuradoria-Geral do Estado, com previsão de publicação do Edital de Licitação ainda no primeiro semestre deste ano.





Sobre o Projeto





O Projeto de PPP de Esgotamento Sanitário destaca-se pela meta em atingir, nos próximos 10 anos, a universalização da cobertura de esgoto (98%) no Estado de Mato Grosso do Sul, gerando importantes benefícios, tais como: a modernização dos sistemas de esgoto existentes e prestação de serviços de esgoto mais eficientes; melhorias na saúde pública através da redução da incidência de doenças infecciosas, atração de novos investimentos em todas as regiões do Estado e geração de emprego e renda na implantação da infraestrutura e na operação e manutenção dos sistemas.





Serviço





Dia: 31 de janeiro de 2020.





Horário: 9h às 12h.





Local: Auditório Arquiteto Arnaldino da Silva (CREA MS) – Rua Sebastião Taveira, 272, Monte Castelo – Campo Grande (MS).





ASSECOM