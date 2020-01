Governador participa da abertura do Showtec nesta quarta-feira (22)

©ARQUIVO Começa nesta quarta-feira (22) em Maracaju a 24ª edição do Showtec – uma das maiores feiras de tecnologia voltada para o agronegócio no Brasil. A solenidade de abertura será realizada às 8h na Fundação MS com a presença do governador Reinaldo Azambuja.





Tradicionalmente, o primeiro dia do Showtec reúne autoridades políticas e renomados pesquisados do agronegócio no País. Este ano, o evento será realizado entre os dias 22 e 24 de janeiro, com estandes das maiores empresas do Agro e os lançamentos mais importantes para setor.





Organizado pela Fundação MS, o Showtec difunde tecnologias e fortalece o ambiente técnico científico em Mato Grosso do Sul e no restante do País. O evento aproxima o produtor rural de soluções tecnológicas para o campo, contribuindo para o desenvolvimento do agronegócio.



CONFIRA A PROGRAMAÇÃO 22 DE JANEIRO 08 horas – Abertura Oficial do Evento.

Local: Estande da Fundação MS. PAINEL: Encontro Jovens da Agropecuária: Inovações que moldam o futuro do campo. 14 horas – Smart Livestock: Ecossistema digital para a pecuária 4.0.

Palestrante: Camilo Carromeu – Embrapa Gado de Corte.

Local: Auditório Showtec.

Palestrante: Camilo Carromeu – Embrapa Gado de Corte. Local: Auditório Showtec. 14h45min – Inteligência articifial no agronegócio: ameaça ou oportunidade?

Palestrante: Roberto Celestino – IBM.

Local: Auditório Showtec.

Palestrante: Roberto Celestino – IBM. Local: Auditório Showtec. 15h30min – Debate.

Moderadora: Ana Lina Farias – Comunidade Estadual AgroUP/SENAR.

Local: Auditório Showtec. PAINEL: Encontro de Mulheres do Agronegócio. 16 horas – Postura e Comportamento profissional: importância nos dias atuais e o posicionamento feminino.

Palestrante: Adriana Estivalet – Adriana Estivalet Consultoria Pessoal e Corporativa em estilo e imagem.

Local: Auditório Showtec.

Palestrante: Adriana Estivalet – Adriana Estivalet Consultoria Pessoal e Corporativa em estilo e imagem. Local: Auditório Showtec. 16h30min – Apresentação do projeto SEBRAE – Encadeamento Produtivo: Mapeando as cadeiais do Agro Regional.

Palestrante: Flávia Rosa Santos Silva – SEBRAE/MS.

Local: Auditório Showtec.

Palestrante: Flávia Rosa Santos Silva – SEBRAE/MS. Local: Auditório Showtec. 17 horas – Inovação no agro: como calibrar o olhar no dia a dia para o novo.

Palestrante: Gabrielle Terra Souza – Grupo Água Tirada.

Local: auditório Showtec.

Palestrante: Gabrielle Terra Souza – Grupo Água Tirada. Local: auditório Showtec. 17h30min – Debate.

Moderadora: Ana Nery Terra Souza – Sindicato Rural de Maracaju.

Local: Auditório Showtec. 23 DE JANEIRO PAINEL: Trincheira Show: criando super raízes 08 horas – Química do solo: exsudação radicular em diferentes coberturas vegetais.

Palestrante: Juca Sá – Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação.

Local: Trincheira.

Palestrante: Juca Sá – Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação. Local: Trincheira. 08h30min – Física do solo: agregação do solo e infiltração de água ao longo do perfil.

Palestrante: Ricardo Ralisch – Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação.

Local: Trincheira.

Palestrante: Ricardo Ralisch – Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação. Local: Trincheira. 09 horas – Biologia do solo: lançamento dos parâmetros técnicos para análise da biologia do solo.

Palestrante: Ieda Mendes – Embrapa Cerrados.

Local: Trincheira.

Palestrante: Ieda Mendes – Embrapa Cerrados. Local: Trincheira. 09h30min – Resultados regionais de experimentos com coberturas vegetais.

Palestrante: Douglas Gitti – Fundação MS.

Local: Trincheira.

Palestrante: Douglas Gitti – Fundação MS. Local: Trincheira. 09h45min – Debate.

Moderador: André Dobashi.

Local: Trincheira. PAINEL: Safrinha de Alto Desempenho 10 horas – Desafios para o milho safrinha de alto desempenho.

Palestrante: Aildson Pereira Duarte – IAC.

Local: Auditório Showtec.

Palestrante: Aildson Pereira Duarte – IAC. Local: Auditório Showtec. 10h45min – Rotação de culturas para altas produtividades.

Palestrante: Henrique Debiasi – Embrapa Soja.

Local: Auditório Showtec.

Palestrante: Henrique Debiasi – Embrapa Soja. Local: Auditório Showtec. 11h30min – Resultados regionais.

Palestrante: André Lourenção – Fundação MS.

Local: Auditório Showtec.

Palestrante: André Lourenção – Fundação MS. Local: Auditório Showtec. 11h45min – Debate.

Moderar: André Dobashi – Presidente da Aprosoja/MS.

Local: Auditório Showtec. PAINEL: Sugadores em soja/milho: Pare de perder pra eles! 14 horas – Manejo de sugadores em soja e milho.

Palestrante: Geraldo Papa – Unesp.

Local: Auditório Showtec.

Palestrante: Geraldo Papa – Unesp. Local: Auditório Showtec. 14h45min – Manejo do enfezamento em milho.

Palestrante: José Magid Waquil – Embrapa Milho e Sorgo.

Local: Auditório Showtec.

Palestrante: José Magid Waquil – Embrapa Milho e Sorgo. Local: Auditório Showtec. 15h30min – Resultados regionais.

Palestrante: José Fernando Jurca Grigolli – Fundação MS.

Local: Auditório Showtec.

Palestrante: José Fernando Jurca Grigolli – Fundação MS. Local: Auditório Showtec. 16horas – Debate.

Moderar: André Dobashi – Presidente da Aprosoja/MS.

Local: Auditório Showtec. 24 DE JANEIRO PAINEL: Trincheira Show: criando super raízes 08 horas – Química do solo: exsudação radicular em diferentes coberturas vegetais.

Palestrante: Juca Sá – Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação.

Local: Trincheira.

Palestrante: Juca Sá – Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação. Local: Trincheira. 08h30min – Física do solo: agregação do solo e infiltração de água ao longo do perfil.

Palestrante: Ricardo Ralisch – Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação.

Local: Trincheira.

Palestrante: Ricardo Ralisch – Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação. Local: Trincheira. 09 horas – Biologia do solo: lançamento dos parâmetros técnicos para análise da biologia do solo.

Palestrante: Ieda Mendes – Embrapa Cerrados.

Local: Trincheira.

Palestrante: Ieda Mendes – Embrapa Cerrados. Local: Trincheira. 09h30min – Resultados regionais de experimentos com coberturas vegetais.

Palestrante: Douglas Gitti – Fundação MS.

Local: Trincheira.

Palestrante: Douglas Gitti – Fundação MS. Local: Trincheira. 09h45min – Debate.

Moderar: André Dobashi – Presidente da Aprosoja/MS.

Local: Auditório Showtec. PAINEL: Preparando fazendas para o Agro do futuro

10 horas – Plantabilidade: O Segredo das Altas Produtividades.

Palestrante: Paulo Arbex – Unesp.

Local: Auditório Showtec.

Palestrante: Paulo Arbex – Unesp. Local: Auditório Showtec. 10h35min – Tecnologia de aplicação – inovações e conceitos.

Palestrante: Ulisses Gandolfo – Instituto Dashen.

Local: Auditório Showtec.

Palestrante: Ulisses Gandolfo – Instituto Dashen. Local: Auditório Showtec. 11h10min – Controle do tráfego de máquinas agrícolas e sua importância.

Palestrante: Luis Pradella – Sindicato Rural de Luiz Eduardo Magalhães.

Local: Auditório Showtec.

Palestrante: Luis Pradella – Sindicato Rural de Luiz Eduardo Magalhães. Local: Auditório Showtec. 11h45min – Debate.

Moderar: André Dobashi – Presidente da Aprosoja/MS.

Local: Auditório Showtec.

Moderar: André Dobashi – Presidente da Aprosoja/MS. Local: Auditório Showtec. 14 horas – Desafios do Agro Brasileiro: O que você faz pra colher mais?.

Palestrantes: Rafael Grimm Marques, Sidnei de Souza, Tuca, Daniel Franco Pereira.

Local: Auditório Showtec.

Palestrantes: Rafael Grimm Marques, Sidnei de Souza, Tuca, Daniel Franco Pereira. Local: Auditório Showtec. 15 horas – Debate.

Moderar: Luciano Mendes – Produtor Rural e Presidente da Fundação MS. Local: Auditório Showtec.

Por: Bruno Chaves