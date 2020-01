Garoto de 15 anos é apreendido após estuprar mulher

Enquanto abusava a vítima, adolescente a ameaçava com enxadinha

Enxadinha usada para ameaçar a mulher, durante o abuso ©DIVULGAÇÃO/PM Um adolescente, de 15 anos, foi apreendido na noite da última quinta-feira (10), suspeito de ter estuprado uma mulher, de 54 anos, em Caarapó, cidade a 283 quilômetros de Campo Grande. Os policiais foram ao local onde estava a vítima, após receber uma denúncia anônima.





Ela contou para os policiais que foi abordada durante o banho, por um adolescente que a ameaçou com uma enxadinha. Enquanto a abusava, ele dizia que iria atingir a vítima e só deixou o local, quando percebeu que se aproximavam pessoas. O endereço onde ocorreu o estupro não foi divulgado.





Conforme o Caarapó News, com base na descrição do suspeito, foram realizadas buscas nos arredores do local onde aconteceu o crie, até que o adolescente fosse localizado. A PM apreendeu também a 'enxadinha' utilizada pelo suspeito para praticar o crime.





Por: Adriano Fernandes