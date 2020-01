FUGA EM MASSA| Detidos agentes que estavam em presídio quando 75 membros do PCC fugiram

Aproximadamente 28 pessoas foram detidas e são investigadas

Ministra Cecilia deu entrevista neste domingo ©Reprodução/Twitter Após a fuga em massa de integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) do Presídio de Pedro Juan Caballero, aproximadamente 28 agentes foram detidos e serão investigados por participação na fuga. Membros da diretoria da unidade foram demitidos ainda na manhã deste domingo (19) e também são investigados. aproximadamente 28 agentes foram detidos





As primeiras informações do site local ABC Color dão conta que a declaração de que os agentes estão detidos foi dada pela promotora Reinalda Palacios. Todos os guardas e carcereiros que estavam no turno durante a fuga estão detidos. Segundo ela, eles foram encaminhados para a sede de investigações para prestarem depoimento.





O diretor do presídio Christian González e os chefes das guardas já teriam sido ouvidos e estariam presos. Não é descartada possibilidade de que outras pessoas estejam envolvidas, até mesmo pessoas de fora do presídio. A promotora também declarou que desde as 6 horas deste domingo são feitos trabalhos no presídio.





Em meio ao cenário conturbado de segurança pública na região de Pedro Juan, comandada pelo PCC, a ministra da Justiça Cecilia Pérez teria apresentado a renúncia para o presidente Mario Abdo Benítez, que não aceitou o pedido.





Por: Renata Portela