FRONTEIRA| Morre jovem de 25 anos, segunda vítima de atentado em Capitán Bado

Conforme apurou o jornal ABC Color, o alvo do ataque era Celso Maldonado Duarte; ele morreu com 35 tiros

Jessica Núñez Arévalos, ferida em um tiroteio na residência de um comerciante do Capitán Bado, cidade paraguaia vizinha a Coronel Sapucaia (MS), teve a morte confirmada na manhã desta quarta-feira (29). Conforme apurou o jornal ABC Color, o alvo do ataque era o dono da casa onde foi o ataque, Celso Maldonado Duarte, conhecido como “Maracanã”, de 46 anos.





Ele levou 35 tiros e morreu no local. Os pistoleiros, no entanto, atacaram todos os que estavam na residência. “Se não se mexessem, todos iam morrer", afirmou o chefe da Delegacia de Polícia de Capitán Bado, Alexander Méndez ao ABC Color.





Pelo menos mais três pessoas ficaram gravemente feridas. As vítimas foram surpreendidas depois que saíram de um centro poliesportivo onde jogavam os times de Capitan Bado e Pedro Juan, em disputa válida pelo campeonato nacional de futebol de salão do país vizinho.





O jogador do Capitán Bado, Fabio Chacho Alcaráz está entre os feridos e teve o joelho atingido por um tiro de fuzil. Ele é um dos maiores destaques do time. Diego Peralta e Mauricio Escobar Maldonado também ficaram feridos no tiroteio e foram levados para hospital da região.





Outras pessoas que estavam na confraternização conseguiram correr e por isso não ficaram feridas.





Há a suspeita da polícia paraguaia de que o ataque não tenha relação com o jogo e se trate de mais um acerto de contas ligado ao crime organizado da região de fronteira.

