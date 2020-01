EMPREGOS| Tribunal de Justiça abre na próxima terça-feira concurso com 54 vagas

Há oportunidades em 43 cidades de Mato Grosso do Sul

São 54 vagas para titular de cartórios em todo o Estado

O TJ/MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) abre, na próxima terça-feira (7), as inscrições para o 5º concurso de distribuição de serviços notariais no Estado. Estão sendo oferecidas 54 vagas para titular de cartórios em todo o Estado, sendo 36 delas para remoção de titulares. Há oportunidades em 43 cidades.





As vagas para ingresso por remoção poderão ser disputadas pelos titulares de serventias extrajudiciais que já tenham a delegação por mais de dois anos. Para as outras vagas, poderão se inscrever candidatos que tenham concluído a graduação em Direito ou candidatos que tenham exercido por dez anos completos função em serviço notarial ou de registro.





As inscrições podem ser feitas até às 16h do dia 20 de fevereiro pelo NESTE LINK . A taxa de inscrição é de R$ 300. O concurso será realizado por meio de provas objetiva de seleção, escrita e prática, oral e de títulos.





Por: Kerolyn Araújo