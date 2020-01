EMPREGOS| Semana encerra com 208 oportunidades nesta sexta-feira (24)

Também há vagas para pessoas com deficiência e estágio

A Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) encerra a semana com 208 vagas de emprego na capital. Nesta sexta-feira (24), além das oportunidades com carteira assinada, existem também as para estágios, nas áreas de auxiliar pessoal, auxiliar administrativo e pedagogia.





Há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de operador de vendas em lojas, estagiário de engenheiro civil, auxiliar financeiro e de limpeza, assistente de vendas, atendente de telemarketing e para o setor de frios.





Outras funções oferecidas são serralheiro de alumínio, técnico de enfermagem, repositor de mercadorias, pintor de carros e de automóveis, confeiteiro, empregado doméstico arrumador, churrasqueiro, chapista de lanchonete, gerente de agência, mecânico e operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas.



Serviço





Quem deseja concorrer a uma das vagas deve comparecer à Funtrab com os documentos pessoais RG e CPF, além da carteira de trabalho. A Fundação fica na Rua 13 de Maio, número 2773 e o funcionamento é das 7h30 às 17h30.









