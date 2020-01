EMPREGOS| Frigorífico seleciona candidatos para 150 vagas em Dourados

Candidatos devem comparecer à unidade levando currículo e documentos pessoais

Empresa está contratando funcionários para unidade de Dourados A unidade da Seara, em Dourados, abre amanhã (29) seleção de candidatos para 150 vagas na função de operador de produção. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem comparecer à unidade levando em mãos um currículo e documentos pessoais, como Carteira de Trabalho e RG.





São prioridade moradores das cidades de Glória de Dourados, Fátima do Sul e Rio Brilhante, por conta do transporte que é disponibilizado pela empresa. Interessados nas vagas devem se dirigir à unidade de Dourados amanhã, das 7h às 13h, no Km 6, BR-163, Dourados.





Exportações - Na segunda-feira a JBS informou que assinou memorando de entendimentos com o WH Group para fornecimento de carnes bovina, de aves e suína in natura ao mercado chinês.





Em comunicado, a JBS afirmou que o acordo prevê fornecimento de produtos das marcas Friboi e Seara, em um acordo que pode movimentar até R$ 3 bilhões por ano. Os primeiros embarques da parceria acontecerão ainda no primeiro trimestre.





Segundo a JBS, além de ampliar a participação dos produtos da empresa na China, especialmente de carne bovina, o objetivo da parceria é dar acesso direto ao consumidor por meio dos mais de 60 mil pontos de venda exclusivos do WH Group no país.





Por: Rosana Siqueira