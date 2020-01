EMPREGOS| Concursos e estágios oferecem nesta semana mais de 400 vagas em MS

Há vagas para titulares de cartórios, prefeituras, universidades estaduais, federais e Marinha

Concursos e processos seletivos oferecem mais de 400 vagas em Mato Grosso do Sul. As oportunidades, pelo menos a maioria, são para professores. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 8,6 mil, dependendo da função desejada. Há vagas para titulares de cartórios, prefeituras, universidades estaduais, federais e Marinha.





UFMS



Terminam no dia 2 de fevereiro as inscrições de concurso público da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) para 27 vagas. As oportunidades são para os cargos de Assistente em Administração (13), Técnico de Laboratório/ Biologia/ Física e Química (6), Técnico de Tecnologia da Informação (4) e Técnico em Contabilidade (4). Os contratados serão remunerados com salário de R$ 2.446,96, mais auxílio alimentação de R$ 458, referente a jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os interessados em se candidatar podem realizar as inscrições exclusivamente por meio do endereço eletrônico https://concurso.fapec.org/ . A taxa é de R$ 150. As provas escritas têm a data prevista para serem aplicadas no dia 15 de março. ( Veja o edital





TJ/MS



O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul abre, amanhã (7), as inscrições para o 5º concurso de distribuição de serviços notariais no Estado. Estão sendo oferecidas 54 vagas para titular de cartórios em todo o Estado, sendo 36 delas para remoção de titulares. Há oportunidades em 43 cidades. As inscrições podem ser feitas até às 16h do dia 20 de fevereiro neste link . A taxa de inscrição é de R$ 300. O concurso será realizado por meio de provas objetiva de seleção, escrita e prática, oral e de títulos. ( Veja o edital





UFMS



A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul abre processo seletivo para contratar professor substituto em diversas áreas, nas cidades de Campo Grande, Corumbá e Três Lagoas. São 29 vagas. Os salários oferecidos variam de R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21, dependendo da titulação apresentada. O auxílio alimentação a ser recebido varia entre R$ 229 a R$ 458. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas pessoalmente ou por meio de procuração, na secretária da Unidade da Administração Setorial, no período de 28 de janeiro a 31 de janeiro de 2020. O processo seletivo terá validade de, no mínimo, doze meses, prorrogável por igual período, a contar da data de publicação do edital de homologação.





Marinha



Publicação no Diário Oficial da União desta quarta-feira (22) traz o edital do concurso de admissão para formação de soldados fuzileiros navais. Para Mato Grosso do Sul são 33 vagas abertas, todas para Ladário, distantes 419 km de Campo Grande. Conforme o edital, as oportunidades são para o 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas, sendo 20% (sete vagas) reservados aos candidatos negros. A pré-inscrição deve ser efetuada até o dia 20 de março pela internet. As inscrições custam R$ 25. Os candidatos devem ter Ensino Médio completo ou curso equivalente. ( Veja o edital





Chapadão do Sul



Terminam no dia 16 de fevereiro as inscrições da Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, distante 321 quilômetros de Campo Grande, para preencher 146 vagas. Os salários oferecidos variam de R$ 994,35 e R$ 4.988,34 para atender a uma Carga Horária de 20h a 40h semanais. As inscrições devem ser realizadas pelo site da Fapec . ( Veja o edital





Dourados



Inscrições de estágio da Prefeitura de Dourados com 161 vagas se encerram amanhã (27). As oportunidades são para as áreas de Artes Cênicas; Comunicação Social; Educação Física - Bacharel; Educação Física - Licenciatura; Engenharia Ambiental; Engenharia de Energia; Engenharia de Produção; Engenharia Elétrica (1); Física; Geografia; Gestão Ambiental; História; Letras (10); Matemática, Pedagogia (150) e Química. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas de forma presencial, no Ciee (Centro de Integração Empresa Escola). Poderão se inscrever estudantes do Ensino Médio e Superior. Os estagiários contratados irão receber bolsa- auxílio no valor de R$ 416 a R$ 737, referente a carga horária semanal entre 20h a 30h, mais o auxílio-transporte de R$ 66.





Uems



Terminam no dia 5 de fevereiro as inscrições da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul para contratar professor substituto em Dourados, na área de Engenharia Mecânica. É necessário que os candidatos tenham graduação nas áreas exigidas. As inscrições serão recebidas presencialmente ou via serviço postal, na Uems, setor de concursos e seleções, Bloco B, piso superior, Rod. Dourados/ Itahum, KM 12, Dourados. O salário varia de R$ 1.191,63 a R$ 8.698,87.









Por: Viviane Oliveira