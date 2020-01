Descontos do IPVA 2020 acabam no final de janeiro

São 15% de desconto para os pagamentos à vista

Carnê do IPVA 2020 ©Diana Gaúna/Governo do Estado de MS

Os contribuintes tem até o final de janeiro para pagar o IPVA com desconto de 15%, em caso de pagamentos à vista. Segundo a Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda), os descontos no IPVA e as condições especiais deste ano seguem os padrões dos anos anteriores.





Carros de passeio, por exemplo, continuam com desconto de 25%, resultando em uma alíquota de 3,5%. Caminhão, ônibus, micro-ônibus e veículos de passeio novos permanecem isentos pelo primeiro ano. Já as motocicletas, a primeira tributação tem desconto de 50%, resultando em uma alíquota de 1% sobre a tabela FIPE.





As alíquotas para veículos usados são de 2% para caminhão, ônibus, motos, triciclos e quadriciclos; de 2,5% para embarcações e aeronaves; 3% para aeronaves e lanchas esportivas, como jet-skis, motor-home e kart; 3,5% para carros de passeio; 4,5% para carros de passeio com capacidade de até oito passageiros, que utilizem óleo diesel; e de 7% para veículos de corrida. Para frotistas, a redução também continua a mesma do ano passado.





No estado foram entregues cerca de 1,1 milhão de carnês, número correspondente a frota de veículos sul-mato-grossense. Para os contribuintes que optarem pelo parcelamento, não há desconto.





Como é calculado o IPVA?





Nos meses de dezembro e janeiro, diversos contribuintes trazem à tona questionamentos relacionados ao IPVA. Essa é a época em que as guias ou carnês começam a ser entregues e pagos. Para esclarecer algumas dessas dúvidas, o Governo de MS, por meio da Sefaz, explica que a alíquota do IPVA é calculada com base no preço médio discriminado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).





Assim, é possível afirmar que o valor dos veículos é de responsabilidade dos revendedores, não cabendo ao Governo tabelar preços. A Tabela Fipe funciona como um indicador mensal que mensura o preço médio de motos, carros, utilitários pequenos, caminhões e micro-ônibus de diversas montadoras.





A tabela apresenta os valores médios, em reais, dos modelos fabricados a partir de 1985 até a atualidade. Além de ser usado como base de cálculo para o IPVA, o indicador serve como referência para venda e compra de veículos, bem como para o cálculo de seguros, em todo o Brasil.





Conforme técnicos da Sefaz, o valor do Imposto é calculado sobre os preços médios de mercado do automóvel usado (valor venal), multiplicado por sua alíquota.





Por: Dândara Genelhú