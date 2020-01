Criança de 3 anos é torturada com fios elétricos e padrasto acaba preso

Marcas de fios e agressões pelo corpo e rosto da criança ©O Correio News

Serralheiro de 44 anos foi preso na noite de ontem em Chapadão do Sul, a 321 quilômetros de Campo Grande, suspeito de torturar o enteado usando fios elétricos. Segundo informação do site O Correio News, a criança de apenas 3 anos de idade apanhou durante várias horas, inclusive, com socos e beliscões. A mãe então resolveu pedir ajuda a amigos que acionaram a polícia.





Quando a equipe chegou, a criança havia sido levada ao hospital pelo padrasto. No local, o homem atribuiu o espancamento ao irmão mais velho do menino. Os policiais foram até o hospital, não encontraram o suspeito, mas na volta abordaram o padrasto e o enteado já perto da residência da família.





À PM, o homem acabou admitindo a surra, negou tortura e alegou que bateu "para educar". A criança ficou com vários hematomas pelo corpo, rosto e teve o olho direito lesionado. Segundo a mãe, depois de apanhar, o menino ainda ficou de castigo, fraco.





O delegado de Chapadão do Sul solicitou a prisão preventiva do homem.





Por: Ângela Kempfer