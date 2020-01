COSTA RICA| Costa Folia 2020 acontece de 21 a 25 de fevereiro

Com Naldo Benny, Paqua, Barbara Carrie, banda Jafferson e DJs Bruno Polizelli, Jhonathan Martins e Doppler Live





A 17º edição do Costa Folia acontece de 21 a 25 de fevereiro de 2020, em Costa Rica – MS. Com animação de Naldo Benny, Paqua, Barbara Carrie, banda Jafferson e DJs Bruno Polizelli, Jhonathan Martins e Doppler Live os foliões poderão curtir quatro noites duas matinês do melhor carnaval do interior do MS.





“Venham curtir o melhor carnaval, na melhor cidade do Mato Grosso do Sul”, convidou o prefeito Waldeli dos Santos Rosa.





Além do Costa Folia que acontece no Centro de Eventos Ramez Tebet os turistas podem conciliar a festa as visitas aos atrativos turísticos que Costa Rica oferece, dentre elas o PNMSS – Parque Natural Municipal Salto do Sucuriú – que fica a menos de 3km do centro da cidade.





Segundo a subsecretária de Administração e coordenadora do evento, Liliane de Campos a expectativa é receber visitantes de várias partes do País “nosso carnaval já é tradicional, mesmo quando houve crise e outras cidades cancelaram nós mantemos o evento, por isso, Costa Rica é destino certo dos turistas. Este ano optamos por uma grade de shows com muito axé, funk, sertanejo e eletrônico”, disse.





Ainda haverá duas matinês, onde ocorrem o concurso de fantasiais infantil nas categorias rei momo infantil, rainha infantil, fantasia luxo (1º e 2º lugar), fantasia originalidade (1º e 2º lugar), folião mais novo, folião mais animado (1º e 2º lugar), pai mais animado e mãe mais animada.





Nas próximas semanas passaram a ser divulgados as datas de cada show, porém já sabemos que a banda Jafferson animará os foliões todas as noites após o show principal e a criançada nas matinês de domingo e terça-feira.





ASSECOM/PMCR